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Henzo 10002 Basicline фотоальбом 50 белых страниц 21.5х16 красный
Henzo 10002 Basicline фотоальбом 50 белых страниц 21.5х16 красный
Henzo 10002 Basicline фотоальбом 50 белых страниц 21.5х16 красный

Henzo 10002 Basicline фотоальбом 50 белых страниц 21.5х16 красный

Henzo
Артикул: DAN-3197

Фотоальбом на 50 белых страниц Henzo 10002 Basicline красный, формат 21,5х16.

Фотоальбом состоит из 50 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 21,5х16 см. Цвет обложки - красный.

Описание

Henzo 10002 Basicline фотоальбом 50 белых страниц 21.5х16 красный

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