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Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц
Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц

Albonny AML-2732-40-B фотоальбом кожаный в подарочной коробке черный 40 белых страниц

Albonny
Артикул: DAN-4544

Кожаный фотоальбом в подарочной коробке, Albonny AML-2732-40-B, черный, 40 белых страниц.

Фотоальбом размером 31,5x32,5 см для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. Объем - 40 белых магнитный станиц, под вклейку фотографий. Обложка изготовлена из искусственной кожи. Цвет обложки - черный. Поставляется в подарочной коробке.

Описание

Чтобы прикрепить фотографии к странице, следует аккуратно отделить тонкую пленку и разместить в нужном порядке фотокарточки и слегка прижать их к листу альбома, чтобы зафиксировать на основе.

Фотоснимки держатся на странице за счет пленки, которая как бы примагничивается к странице. Фотографии таким образом хорошо сохраняются, защищены от пыли и внешних повреждений, поскольку тыльная сторона плотно приклеивается к альбомному листу, а лицевая находится под пленкой.

Фотографии всегда можно переставить, заменить на такой магнитной странице или просто вытащить. Для этого достаточно аккуратно отделить прозрачную пленку от поверхности по направлению от корешка альбома к внешней стороне.

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