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Киношмот худи "Раскадровка" синий L
Киношмот худи "Раскадровка" синий L

Киношмот худи "Раскадровка" синий L

Киношмот
Артикул: DAN-8503

Худи "Раскадровка" - стильная и удобная вещь, которая понравится каждому.


Описание

Кофта с капюшоном, выполненная из мягкого хлопчатобумажного трикотажа.
Худи пользуется невероятной популярностью за счет своей универсальности. Это шикарный вариант для похода на работу, прогулку, занятием спортом, а также для вечеринки с друзьями или на какой-либо молодежный праздник.  Преимуществом худи является легкость, а также комфорт и удобство. Худи не сковывает движения, позволяет уверенно чувствовать себя в любую, даже самую неприятную погоду. Капюшон предоставит надежную защиту от сильных порывов ветра и дождя.

Размер: L. Цвет - индиго.
Состав: Хлопок 80%, Полиэстер 20%


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