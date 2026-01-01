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FST AG5-N2 защитное стекло на экран для Nikon D750

FST AG5-N2 защитное стекло на экран для Nikon D750

FST
Артикул: DAN-8771

FST AG5-N2 защитное стекло на экран для Nikon D750.

Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры в металлизированной оправе. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов, трещин и износа.

Описание

FST AG5-N2 защитное стекло на экран для Nikon D750

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