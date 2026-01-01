FST AG5-C3 защитное стекло на экран для Canon 6D MarkII

Артикул: DAN-8767

Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры в металлизированной оправе. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов , трещин и износа. В комплекте защитная пленка для верхнего дисплея камеры.