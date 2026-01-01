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Книга "Мир Фото "Неписаные законы", автор Валентин Гуков
Книга "Мир Фото "Неписаные законы", автор Валентин Гуков
Книга "Мир Фото "Неписаные законы", автор Валентин Гуков
Книга "Мир Фото "Неписаные законы", автор Валентин Гуков
Книга "Мир Фото "Неписаные законы", автор Валентин Гуков

Книга "Мир Фото "Неписаные законы", автор Валентин Гуков

КНИГИ
Артикул: MTG-0707

Книга "Мир Фото "Неписаные законы"- это философско-поэтическая книга для романтиков и творцов фотоискусства, для тех, для которых "фотография - это божий дар". Свод изречений и стихов посвящен сакральным законам фотографии. Более 500 мудрых мыслей охватывают 30 тем, включая философию и психологию фотографии, фото-юмор и фото-эротику.

Описание

Книга "Мир Фото "Неписаные законы", автор Валентин Гуков

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