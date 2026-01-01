Книга "Мир Фото "Неписаные законы", автор Валентин Гуков

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Малая Семеновская 3с6
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Книга "Мир Фото "Неписаные законы"- это философско-поэтическая книга для романтиков и творцов фотоискусства, для тех, для которых "фотография - это божий дар". Свод изречений и стихов посвящен сакральным законам фотографии. Более 500 мудрых мыслей охватывают 30 тем, включая философию и психологию фотографии, фото-юмор и фото-эротику.
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