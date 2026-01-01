Книга "Мир Фото "Неписаные законы", автор Валентин Гуков

Артикул: MTG-0707

Книга "Мир Фото "Неписаные законы"- это философско-поэтическая книга для романтиков и творцов фотоискусства, для тех, для которых "фотография - это божий дар". Свод изречений и стихов посвящен сакральным законам фотографии. Более 500 мудрых мыслей охватывают 30 тем, включая философию и психологию фотографии, фото-юмор и фото-эротику.