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Киношмот носки "Наступил в хромакей" S
Киношмот носки "Наступил в хромакей" S

Киношмот носки "Наступил в хромакей" S

Киношмот
Артикул: DAN-8495

Носки "Наступил в хромакей".

Описание

Удобные носки классической длины с надписью.

Модель примечательна комфортной резинкой и изготовлена из качественного трикотажа с приятной фактурой.

Состав:

80% хлопок, 15% полиамида, 5% эластан.

Размер - S.

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