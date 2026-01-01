Киношмот носки "Кинолента" S

Удобные носки классической длины с принтом.
Модель примечательна комфортной резинкой и изготовлена из качественного трикотажа с приятной фактурой.
Состав:
80% хлопок, 15% полиамида, 5% эластан.
Размер - S.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Носки "Кинолента" белые.
Удобные носки классической длины с принтом.
Модель примечательна комфортной резинкой и изготовлена из качественного трикотажа с приятной фактурой.
Состав:
80% хлопок, 15% полиамида, 5% эластан.
Размер - S.
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