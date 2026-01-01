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Киношмот носки "Black Out" S
Киношмот носки "Black Out" S

Киношмот носки "Black Out" S

Киношмот
Артикул: DAN-8490

Носки "Black Out".

Описание

Удобные носки классической длины с надписью.

Модель примечательна комфортной резинкой и изготовлена из качественного трикотажа с приятной фактурой.

Состав:

80% хлопок, 15% полиамида, 5% эластан.

Размер - S.

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