Киношмот худи "Раскадровка" розовый M

Описание

Кофта с капюшоном, выполненная из мягкого хлопчатобумажного трикотажа.

Худи пользуется невероятной популярностью за счет своей универсальности. Это шикарный вариант для похода на работу, прогулку, занятием спортом, а также для вечеринки с друзьями или на какой-либо молодежный праздник. Преимуществом худи является легкость, а также комфорт и удобство. Худи не сковывает движения, позволяет уверенно чувствовать себя в любую, даже самую неприятную погоду. Капюшон предоставит надежную защиту от сильных порывов ветра и дождя.

Размер: M. Цвет - розовый.



Состав: Хлопок 80%, Полиэстер 20%







