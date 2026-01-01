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Киношмот бейсболка ACTOR one size
Киношмот бейсболка ACTOR one size
Киношмот бейсболка ACTOR one size

Киношмот бейсболка ACTOR one size

Киношмот
Артикул: DAN-8487

Киношмот бейсболка ACTOR one size.

Описание

Модная и стильная кепка отлично дополнит ваш городской уличный образ! Имеет привычный вид и актуальна в любое время года.  Классическая бесболка - головной убор для свободных и независимых. Кепка выполнена из 100% хлопка в строгом черном цвете и будет отлично смотреться, как в сочетании со спортивными вещами, так и с повседневной одеждой. Бейсболка регулируется по размеру с помощью застежки. Принт выполнен вышивкой. 

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