Transcend SDHC Class 10 UHS-I U3X 32Gb карта памяти (95/85 MB/s)

Предлагаемая карта памяти способна с легкостью справиться с потоками данных, генерируемыми цифровыми камерами, совместимыми со стандартом UHS-I. Благодаря рекордным скоростям чтения и записи, которые достигают 95 и 85 МБ/с, она позволяет записывать видео сверхвысокого разрешения 4K и существенно экономить время, требуемое на переписывание видео на компьютер.
Характеристики:
- объем карты памяти, Гб – 32
- скорость чтения, Мб/с – до 95
- скорость записи, Мб/с – до 85
- класс скорости – сlass 10 UHS-I U3X