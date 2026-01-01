Transcend SDHC Class 10 UHS-I U3X 32Gb карта памяти (95/85 MB/s)

Описание

Предлагаемая карта памяти способна с легкостью справиться с потоками данных, генерируемыми цифровыми камерами, совместимыми со стандартом UHS-I. Благодаря рекордным скоростям чтения и записи, которые достигают 95 и 85 МБ/с, она позволяет записывать видео сверхвысокого разрешения 4K и существенно экономить время, требуемое на переписывание видео на компьютер.

Характеристики: