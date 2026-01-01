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Transcend SDHC Class 10 UHS-I U3X 32Gb карта памяти (95/85 MB/s)

Transcend SDHC Class 10 UHS-I U3X 32Gb карта памяти (95/85 MB/s)

Transcend
Артикул: NVF-9006

Transcend SDHC Class 10 UHS-I U3X 32Gb – карта памяти со скоростью передачи 95/85 MB/s.

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных.

Описание

Предлагаемая карта памяти способна с легкостью справиться с потоками данных, генерируемыми цифровыми камерами, совместимыми со стандартом UHS-I. Благодаря рекордным скоростям чтения и записи, которые достигают 95 и 85 МБ/с, она позволяет записывать видео сверхвысокого разрешения 4K и существенно экономить время, требуемое на переписывание видео на компьютер.

Характеристики:

  • объем карты памяти, Гб – 32
  • скорость чтения, Мб/с – до 95
  • скорость записи, Мб/с – до 85
  • класс скорости – сlass 10 UHS-I U3X

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