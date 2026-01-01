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Tenba (636-253) Tools Reload Universal Card Wallet Grey универсальный чехол для карт памяти
Tenba (636-253) Tools Reload Universal Card Wallet Grey универсальный чехол для карт памяти
Tenba (636-253) Tools Reload Universal Card Wallet Grey универсальный чехол для карт памяти
Tenba (636-253) Tools Reload Universal Card Wallet Grey универсальный чехол для карт памяти
Tenba (636-253) Tools Reload Universal Card Wallet Grey универсальный чехол для карт памяти
Tenba (636-253) Tools Reload Universal Card Wallet Grey универсальный чехол для карт памяти
Tenba (636-253) Tools Reload Universal Card Wallet Grey универсальный чехол для карт памяти

Tenba (636-253) Tools Reload Universal Card Wallet Grey универсальный чехол для карт памяти

Tenba
Артикул: DAN-5279

Универсальный чехол Tenba Tools Reload Universal Card Wallet Grey для карт памяти.

Чехол для карт памяти различных форматов. Изготовлен из водоотталкивающего нейлона ripstop. Карманы в которые помещаются карты памяти имеют застежки молнии, таким образои можно поместить в карман карты разного размера. Чехол снабжен петлей для ношения на поясе и страховочным шнуром на карабине. Размер - 122x8x1,3 см. Вес - 23 г.

Описание

Tenba (636-253) Tools Reload Universal Card Wallet Grey универсальный чехол для карт памяти

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