Tenba (636-213) Tools Reload Battery 2 чехол для аккумуляторов

Артикул: DAN-5277

Чехол Tenba Tools Reload Battery 2 для аккумуляторов.

Чехол для двух аккумуляторов изготовлен из водоотталкивающего нейлона ripstop. Карманы в которые помещаются аккумуляторы изготовлены из неопрена. Чехол снабжен петлей для ношения на поясе. Размер - 10x7x4 см. Вес - 23 г.