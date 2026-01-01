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Tenba (636-213) Tools Reload Battery 2 чехол для аккумуляторов
Tenba (636-213) Tools Reload Battery 2 чехол для аккумуляторов

Tenba (636-213) Tools Reload Battery 2 чехол для аккумуляторов

Tenba
Артикул: DAN-5277

Чехол Tenba Tools Reload Battery 2 для аккумуляторов.

Чехол для двух аккумуляторов изготовлен из водоотталкивающего нейлона ripstop. Карманы в которые помещаются аккумуляторы изготовлены из неопрена. Чехол снабжен петлей для ношения на поясе. Размер - 10x7x4 см. Вес - 23 г.

Описание

Tenba (636-213) Tools Reload Battery 2 чехол для аккумуляторов

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