Tenba (636-213) Tools Reload Battery 2 чехол для аккумуляторов

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Чехол Tenba Tools Reload Battery 2 для аккумуляторов.
Чехол для двух аккумуляторов изготовлен из водоотталкивающего нейлона ripstop. Карманы в которые помещаются аккумуляторы изготовлены из неопрена. Чехол снабжен петлей для ношения на поясе. Размер - 10x7x4 см. Вес - 23 г.
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