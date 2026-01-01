Sony MRWG2 SD/CFexpress Type A картридер

Артикул: OLE-3677

Карт-ридер для чтения карт памяти SD (UHS-I/ -II) и CFexpress Type A подключается к компьютеру через USB-кабель. В комплект входят USB A-C и USB C-C кабели. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 скорость передачи данных может достигать 10 Гбит/с, что значительно сокращает время на передачу больших объемов информации. Разработчики предусмотрели углубление для гнезда карты в корпусе устройства, чтобы избежать случайного извлечения карты.