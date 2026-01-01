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Sony MRWG1 USB 3.1 XQD/CFexpress Type B картридер
Sony MRWG1 USB 3.1 XQD/CFexpress Type B картридер
Sony MRWG1 USB 3.1 XQD/CFexpress Type B картридер

Sony MRWG1 USB 3.1 XQD/CFexpress Type B картридер

Sony
Артикул: MTG-2865

Sony MRWG1 USB 3.1 XQD/CFexpress Type B картридер. Быстрый карт-ридер для быстрых карт XQD и CFexpress Type B. MRW-G1 поддерживает интерфейс SuperSpeed USB 3.1 Gen 2 и Thunderbolt 3 , что максимально сокращает время на перенос больших объемов фото- и видеофайлов. Карт-ридер подключается с помощью USB-кабеля, чтобы обеспечить оптимальную совместимость c ПК и Mac: в комплекте кабели USB Type A и USB Type C.

Описание

Устройство для чтения карт памяти Sony MRW-G1 CFexpress Type B/XQD Memory Card Reader специально разработанно для карт памяти CFexpress Type B, а также для карт XQD. Sony MRW-G1 использует преимущества высокой скорости передачи карт и позволяет перемещать данные через USB для последующего редактирования и хранения файлов.

Оптимально подходит для карт памяти Sony CFexpress

Используйте все возможности карт памяти Sony CFexpress благодаря интерфейсу USB, который позволяет считывать данные с невероятной скоростью.

Быстрая передача данных с USB Type-C и USB 3.1 Gen 2

Чтобы значительно ускорить передачу данных, рекомендуется использовать порт USB Type-C на ПК (с поддержкой Thunderbolt 3 или USB 3.1 Gen 2). В комплект входят кабели USB Type-C — USB Type-C и USB Type-C — USB Type-A.

Экономьте время на резервное копирование

Устройство для считывания карт MRW-G1 поддерживает интерфейс SuperSpeed USB 3.1 Gen 2. Быстрое копирование и резервирование файлов повышает производительность и ускоряет съемку.

Поддержка карт памяти Sony XQD серий G и M

Одного устройства для считывания достаточно, чтобы передавать данные с карт памяти CFexpress и поддерживаемых карт XQD.

Компактные и удобные для переноски

MRW-G1 удобно носить с собой. Это устройство считывания для портов USB легко помещается в карман, футляр или сумку.

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