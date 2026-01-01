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Pchood NB-17 защитная бленда черного цвета для ноутбуков 17&quot;

Pchood NB-17 защитная бленда черного цвета для ноутбуков 17&quot;

Pchood
Артикул: NVF-1779

Pchood NB-17 – аксессуар для ноутбука с диагональю монитора 17". Позволяет сделать работу за компьютером более комфортной. С помощью бленды расширяются возможности экрана монитора, улучшается качество цветопередачи, повышается концентрация внимания при работе, снижается нагрузка на глаза. Ноутбук с блендой может быть использован для обработки фото- и видеоматериала.

Описание

Внешняя обшивка бленды сделана из прочного нейлона. Аксессуар имеет простую и надежную конструкцию, быстро собирается и легко крепится. Внутренняя поверхность бленды покрыта замшевым бамбуком черного цвета, это препятствует искажению цветопередачи и позволяет снизить яркость изображения и таким образом увеличить срок службы монитора. Замшевое покрытие и оптимальная глубина кромок бленды блокируют попадание внешнего освещения, за счет этого можно добиться отличной калибровки цветовых параметров монитора.

Бленды для монитора способствуют повышению уровня работы с цветами, увеличивают эффективность и концентрацию пользователя, а также защищают зрение и личное пространство человека.

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