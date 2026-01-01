Описание

Внешняя обшивка бленды сделана из прочного нейлона. Аксессуар имеет простую и надежную конструкцию, быстро собирается и легко крепится. Внутренняя поверхность бленды покрыта замшевым бамбуком черного цвета, это препятствует искажению цветопередачи и позволяет снизить яркость изображения и таким образом увеличить срок службы монитора. Замшевое покрытие и оптимальная глубина кромок бленды блокируют попадание внешнего освещения, за счет этого можно добиться отличной калибровки цветовых параметров монитора.

Бленды для монитора способствуют повышению уровня работы с цветами, увеличивают эффективность и концентрацию пользователя, а также защищают зрение и личное пространство человека.