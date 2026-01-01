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Pchood MB-15 защитная бленда серебристого цвета для ноутбуков 15&quot;

Pchood MB-15 защитная бленда серебристого цвета для ноутбуков 15&quot;

Pchood
Артикул: NVF-1776

Pchood MB-15 – аксессуар для ноутбука с диагональю монитора 15". Позволяет сделать работу за компьютером более комфортной. С помощью бленды расширяются возможности экрана монитора, улучшается качество цветопередачи, повышается концентрация внимания при работе, снижается нагрузка на глаза. Ноутбук с блендой может быть использован для обработки фото- и видеоматериала.

Описание

Бленды изготовлены из серебристого материала, имеют простую и надежную конструкцию. Аксессуар быстро собирается и легко крепится. Внутренняя поверхность бленды имеет замшевое бамбуковое покрытие черного цвета, оно препятствует искажению цветопередачи и позволяет снизить яркость изображения и таким образом увеличить срок службы монитора. Замшевое покрытие и оптимальная глубина кромок бленды блокируют попадание внешнего освещения, за счет этого можно добиться отличной калибровки цветовых параметров монитора.

Бленды для монитора способствуют повышению уровня работы с цветами, увеличивают эффективность и концентрацию пользователя, а также защищают зрение и личное пространство человека.

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