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Pchood DEA-2436 защитная бленда для крупногабаритных мониторов

Pchood DEA-2436 защитная бленда для крупногабаритных мониторов

Pchood
Артикул: NVF-1775

Pchood DEA-2436 – аксессуар для крупногабаритных мониторов 24-36". Может быть установлен на 2 монитора. Позволяет сделать работу за компьютером более комфортной. Бленда полезна для фотографов и видеографов, кто занимается обработкой высококачественных фото- и видеоматериалов, а также тем, кто проводит значительное время за компьютером.

Описание

С помощью бленды расширяются возможности экрана монитора, улучшается качество цветопередачи, повышается концентрация внимания при работе, снижается нагрузка на глаза.

Бленды сделаны из крепкого ABS-пластика, имеют простую и надежную конструкцию. Аксессуар быстро собирается и легко крепится к монитору любой марки. Высота и ширина бленды адаптируются под конкретную модель монитора. Внутренняя поверхность бленды имеет замшевое покрытие, оно препятствует искажению цветопередачи и позволяет снизить яркость изображения и таким образом увеличить срок его службы. Замшевое покрытие и оптимальная глубина кромок бленды блокируют попадание внешнего освещения, за счет этого можно добиться отличной калибровки цветовых параметров монитора. На верхнем козырьке бленды располагается отверстие для установки на экран профессиональных калибраторов, типа Datacolor, X-Rite.

  • вес, кг – 2,5

Бленды для монитора способствуют повышению уровня работы с цветами, увеличивают эффективность и концентрацию пользователя, а также защищают зрение и личное пространство человека.

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