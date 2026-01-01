Green Clean SC-6200 для очистки неполноразмерных сенсоров цифровых фотокамер

Артикул: DAN-6332

Набор Green Clean SС-6200 для очистки неполноразмерных сенсоров цифровых фотокамер.

Набор включает в себя все необходимое для чистки сенсоров цифровых зеркальных и беззеркальных кроп-камер. Набор компактен и пригодится во время съемок на выезде или путешествия.