Green Clean SC-6200 для очистки неполноразмерных сенсоров цифровых фотокамер

В набор входят:
- баллон Green Clean Hi-Tech Traveller 400 мл G-2051 - 1 шт.
- вакуумная система Green Clean V-3000 - 1 шт.
- наконечник Green Clean SC-4050 - 3 шт.
- комплект швабр Green Clean SC-4070 - 3 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор Green Clean SС-6200 для очистки неполноразмерных сенсоров цифровых фотокамер.
Набор включает в себя все необходимое для чистки сенсоров цифровых зеркальных и беззеркальных кроп-камер. Набор компактен и пригодится во время съемок на выезде или путешествия.
В набор входят:
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