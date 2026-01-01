Vaxis Storm 1000S (RX + 2TX) V-mount видеосендер
Vaxis
Артикул: MTG-3664

Vaxis Storm 1000S (RX + 2TX) V-mount видеосендер. Беспроводной комплект Storm 1000S от Vaxis, оснащенный разъемами 3G-SDI и HDMI, позволяет передавать видеосигналы без визуальных потерь с задержкой менее 1 мс. Передатчик посылает мощный сигнал в пределах прямой видимости на расстояние до 350м и предлагает 20 каналов в диапазонах 20 - 40 МГц, что позволяет найти чистый канал для использования.

Описание

Это также позволяет работать с несколькими парами передатчиков и приемников Vaxis Storm, не создавая помех сигналам друг друга. Предусмотрена поддержка тайм-кода и метаданных.

Передатчик имеет один вход 3G-SDI, один петлевой выход 3G-SDI и один вход HDMI, а приемник - два выхода 3G-SDI и один HDMI. Система поддерживает режим 0', который позволяет мгновенно воспроизводить изображение с ALEXA Mini. Передатчик поддерживает мультивещание на несколько приемников, кроме того, Storm 1000S совместима с системами Storm 058, 800, 2000 и 5000. Каждое устройство оснащено ярким, четким ЖК-дисплеем и вентилятором охлаждения, который отводится в сторону, чтобы избежать перегрева камеры или монитора.

Питание можно подавать через встроенный 2-контактный разъем LEMO, также в каждом устройстве есть входной порт USB micro. Кроме того, приемник оснащен встроенным адаптером V-mount для автономного питания.

Характеристики:

  • Комплект видеосендера RX + 2 TX
  • Передача сигнала 5G
  • Рабочая дистанция 350 м
  • Задержка 1 мс
  • Питание сетевой адаптер, V-mount
  • Особенности конструкции встроенный дисплей
  • Частотный диапазон 5.1 — 5.9 ГГц
  • Вход 7 - 36 В
  • Разрешение видео SDI 1080p: 60/59.94/50/24/23.98
  • Видеоразъемы приёмника HDMI, BNC (3G-SDI)
  • Габариты приёмника 156 × 91.5 × 24.5 мм
  • Вес приёмника 435 г
  • Видеоразъемы передатчика HDMI, BNC (3G-SDI)
  • Габариты передатчика 138 × 69.5 × 24.5 мм
  • Вес передатчика 290 г
  • Совместимость Vaxis Storm 058, 800, 2000 и 5000
  • Вес 3900 г

Комплектация

  • передатчик (2шт)
  • приёмник
  • зарядный кабель (3шт)
  • кабель BNC
  • кейс

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера