Vaxis ATOM A5 монитор-трансивер
Vaxis
Артикул: OLE-4569

Беспроводной монитор совместим с передатчиками ATOM 500 HDMI, 500 SDI, 600 KV TX и A5H. Устройство обеспечивает передачу видеосигнала на частоте 5.1-5.8 ГГц с минимальной задержкой 80 мс на расстоянии до 150 метров. Оснащен яркой (1000 нит) Retina-матрицей с хорошей контрастностью и точной цветопередачей. Есть встроенный 3D-LUT для цветокоррекции, функции отслеживания фокуса и зума. Работает от 2 батарей NP-F (3500 мАч) до 4.5 часов. Можно подключать наушники для мониторинга звука.

Описание

Характеристики:

  • Совместимость Vaxis ATOM 500 HDMI, 500 SDI, 600 KV TX, A5H
  • Разрешение экрана 1920 × 1080
  • Диагональ экрана 5.5 дюйм
  • Соотношение сторон 16 × 9
  • Яркость дисплея 1000 cd/m²
  • Плотность пикселей 401 PPI
  • Контраст 1200 : 1
  • Видео вход HDMI
  • Видео выход HDMI
  • Питание сетевой адаптер, NP-F х2
  • Вход 12В
  • 3D-LUT Да
  • Передача сигнала 5.8G
  • Рабочая дистанция 150 м
  • Особенности конструкции сенсорный дисплей
  • Задержка 80 мс
  • Поддержка форматов 1080p, 1080i, 720p
  • Функции монитора Focus Peaking, Vectorscope, Zoom
  • Дополнительные функции подключение наушников
  • Частотный диапазон 5.1 — 5.8 ГГц
  • Подключение HDMI
  • Поддерживаемые форматы MPEG-4
  • Размеры 151 × 92 × 30.5 мм
  • Вес 565 г

Комплектация

  • монитор
  • антенна (2шт)
  • кабель HDMI
  • карта памяти TF 32Гб

