images
images
images
images
images
images
images
images
Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер
Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер
Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер
Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер
Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер
Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер
Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер
Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер

Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер

Vaxis
Артикул: MTG-3670

Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер. Передатчик и приёмник имеют HDMI и SDI порты с передачей видео в формате до 1080p/60 Гц. В корпус уже встроена антенна для большей компактности, а яркий дисплей позволяет контролировать рабочие параметры. Предусмотрена активная система охлаждения, что включается автоматически при нагревании. Видеосендер может вести онлайн трансляцию на iOs или Android гаджет, что позволяет использовать смартфон в качестве операторского монитора. Специальная система кодировки предотвращает утечку данных. 

Описание

Оба устройства способны питаться автономно от аккумулятора стандарта NP-F или благодаря подключению к Type-C порту внешнего аккумулятора.

Характеристики:

  • Подключение HDMI, SDI
  • Передача сигнала 5G
  • Рабочая дистанция 152 м
  • Задержка 0.08 с
  • Чувствительность RF -80 дБм
  • Питание NP-F, Type-C
  • Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Частотный диапазон 5.1 — 5.9 ГГц
  • Поддерживаемые форматы H.265
  • Мощность приёмника 6.5 Вт
  • Видеоразъемы приёмника HDMI, BNC (3G-SDI)
  • Габариты приёмника 113 × 63.5 × 20 мм
  • Вес приёмника 170 г
  • Мощность передатчика 6.5 Вт
  • Видеоразъемы передатчика HDMI, BNC (3G-SDI/HD-SDI)
  • Габариты передатчика 113 × 63.5 × 20 мм
  • Вес передатчика 170 г
  • Дополнительные функции управление через приложение
  • Вес 558 г

Комплектация

  • приёмник
  • передатчик
  • кабель Type-C

