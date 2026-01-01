images
images
images
images
Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate площадка черная
Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate площадка черная
Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate площадка черная
Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate площадка черная

Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate площадка черная

Tilta
Артикул: MTG-6108

Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate площадка черная. Универсальная площадка со множеством креплений расширяет ваши возможности по оснащению клетки или рига. Сама конструкция устанавливается на винт 1/4" с фиксирующими штифтами и имеет подвижную конструкцию для регулировки положения или получения доступа к портам, кнопка управления.

Описание

Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate площадка черная

Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate — черная площадка для крепления аксессуаров, оснащенная несколькими отверстиями ARRI 1/4", ARRI 3/8" и боковым профилем NATO. Это компактное металлическое решение для сборки фото- и видеорига, организации дополнительных точек крепления и соединения совместимых аксессуаров.

Площадка будет полезна операторам, ассистентам и специалистам, которые собирают камеру под конкретную съемочную задачу и нуждаются в прочном, подвижном и легком крепежном элементе с разъемами ARRI и NATO.

Особенности

  • Подвижная конструкция. Модель имеет подвижную конструкцию, что помогает регулировать положение аксессуара при сборке рига.
  • Несколько креплений ARRI. Предусмотрены отверстия ARRI 1/4" и ARRI 3/8", а также ответные крепления ARRI 1/4" по характеристикам карточки.
  • Профиль NATO по бокам. Боковые NATO-профили расширяют возможности сборки и позволяют использовать совместимые NATO-аксессуары.
  • Разъем «мама — папа». Комбинированное крепление обеспечивает гибкость при соединении площадки с другими элементами рига.
  • Прочные материалы. Детали выточены на современном оборудовании из легкого и прочного алюминия, также используется нержавеющая сталь.
  • Компактность и малый вес. При габаритах 100 × 55 × 73 мм вес без упаковки составляет 122.9 г, поэтому площадка мало влияет на общую массу сборки.

Характеристики

  • Тип крепления: площадка
  • Разъём: мама - папа
  • Крепление «мама»: ARRI 1/4", ARRI 3/8"
  • Крепление «папа»: ARRI 1/4", NATO Rail
  • Габариты: 100 × 55 × 73 мм
  • Особенности конструкции: подвижная конструкция
  • Вес без упаковки: 122.9 г
  • Материал: алюминий, сталь нержавеющая
  • Вес с упаковкой: 160 г

Сценарии применения

  • Организация дополнительных точек крепления на камере или в составе риг-системы.
  • Соединение аксессуаров с креплениями ARRI 1/4", ARRI 3/8" и NATO Rail.
  • Быстрая перестановка и регулировка положения аксессуара благодаря подвижной конструкции.
  • Сборка компактных конфигураций, где важны прочные металлические детали и небольшой вес.
  • Использование переходного крепления «мама — папа» для сочетания разных элементов рига.

Совместимость и особенности эксплуатации

Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate совместима с аксессуарами и элементами рига, имеющими крепления ARRI 1/4", ARRI 3/8" или NATO Rail, указанные в характеристиках. Перед монтажом проверьте сочетание ответных разъемов «мама» и «папа», а также надежность затяжки подвижных узлов.

Рекомендованные товары и аксессуары

Для использования с площадкой подойдут аксессуары с соответствующими типами креплений:

  • NATO-рейка или совместимый NATO-адаптер;
  • переходные площадки и адаптеры ARRI 1/4" и ARRI 3/8";
  • крепежные винты и ответные элементы ARRI;
  • аксессуары для рига с креплениями ARRI 1/4", ARRI 3/8" или NATO Rail.

Отзывы о товаре

Оставить отзыв
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Видеоурок &quot;Как сделать фото товаров с помощью подручных материалов&quot;
Видеоурок "Как сделать фото товаров с помощью подручных материалов"
Эдвард Уэстон - американский классик &quot;прямой фотографии&quot;
Эдвард Уэстон - американский классик "прямой фотографии"
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.