Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate площадка черная
Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate — черная площадка для крепления аксессуаров, оснащенная несколькими отверстиями ARRI 1/4", ARRI 3/8" и боковым профилем NATO. Это компактное металлическое решение для сборки фото- и видеорига, организации дополнительных точек крепления и соединения совместимых аксессуаров.
Площадка будет полезна операторам, ассистентам и специалистам, которые собирают камеру под конкретную съемочную задачу и нуждаются в прочном, подвижном и легком крепежном элементе с разъемами ARRI и NATO.
Особенности
- Подвижная конструкция. Модель имеет подвижную конструкцию, что помогает регулировать положение аксессуара при сборке рига.
- Несколько креплений ARRI. Предусмотрены отверстия ARRI 1/4" и ARRI 3/8", а также ответные крепления ARRI 1/4" по характеристикам карточки.
- Профиль NATO по бокам. Боковые NATO-профили расширяют возможности сборки и позволяют использовать совместимые NATO-аксессуары.
- Разъем «мама — папа». Комбинированное крепление обеспечивает гибкость при соединении площадки с другими элементами рига.
- Прочные материалы. Детали выточены на современном оборудовании из легкого и прочного алюминия, также используется нержавеющая сталь.
- Компактность и малый вес. При габаритах 100 × 55 × 73 мм вес без упаковки составляет 122.9 г, поэтому площадка мало влияет на общую массу сборки.
Характеристики
- Тип крепления: площадка
- Разъём: мама - папа
- Крепление «мама»: ARRI 1/4", ARRI 3/8"
- Крепление «папа»: ARRI 1/4", NATO Rail
- Габариты: 100 × 55 × 73 мм
- Особенности конструкции: подвижная конструкция
- Вес без упаковки: 122.9 г
- Материал: алюминий, сталь нержавеющая
- Вес с упаковкой: 160 г
Сценарии применения
- Организация дополнительных точек крепления на камере или в составе риг-системы.
- Соединение аксессуаров с креплениями ARRI 1/4", ARRI 3/8" и NATO Rail.
- Быстрая перестановка и регулировка положения аксессуара благодаря подвижной конструкции.
- Сборка компактных конфигураций, где важны прочные металлические детали и небольшой вес.
- Использование переходного крепления «мама — папа» для сочетания разных элементов рига.
Совместимость и особенности эксплуатации
Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate совместима с аксессуарами и элементами рига, имеющими крепления ARRI 1/4", ARRI 3/8" или NATO Rail, указанные в характеристиках. Перед монтажом проверьте сочетание ответных разъемов «мама» и «папа», а также надежность затяжки подвижных узлов.
Рекомендованные товары и аксессуары
Для использования с площадкой подойдут аксессуары с соответствующими типами креплений:
- NATO-рейка или совместимый NATO-адаптер;
- переходные площадки и адаптеры ARRI 1/4" и ARRI 3/8";
- крепежные винты и ответные элементы ARRI;
- аксессуары для рига с креплениями ARRI 1/4", ARRI 3/8" или NATO Rail.