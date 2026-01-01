Описание

Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate площадка черная

Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate — черная площадка для крепления аксессуаров, оснащенная несколькими отверстиями ARRI 1/4", ARRI 3/8" и боковым профилем NATO. Это компактное металлическое решение для сборки фото- и видеорига, организации дополнительных точек крепления и соединения совместимых аксессуаров.

Площадка будет полезна операторам, ассистентам и специалистам, которые собирают камеру под конкретную съемочную задачу и нуждаются в прочном, подвижном и легком крепежном элементе с разъемами ARRI и NATO.

Особенности

Подвижная конструкция. Модель имеет подвижную конструкцию, что помогает регулировать положение аксессуара при сборке рига.

Модель имеет подвижную конструкцию, что помогает регулировать положение аксессуара при сборке рига. Несколько креплений ARRI. Предусмотрены отверстия ARRI 1/4" и ARRI 3/8", а также ответные крепления ARRI 1/4" по характеристикам карточки.

Предусмотрены отверстия ARRI 1/4" и ARRI 3/8", а также ответные крепления ARRI 1/4" по характеристикам карточки. Профиль NATO по бокам. Боковые NATO-профили расширяют возможности сборки и позволяют использовать совместимые NATO-аксессуары.

Боковые NATO-профили расширяют возможности сборки и позволяют использовать совместимые NATO-аксессуары. Разъем «мама — папа». Комбинированное крепление обеспечивает гибкость при соединении площадки с другими элементами рига.

Комбинированное крепление обеспечивает гибкость при соединении площадки с другими элементами рига. Прочные материалы. Детали выточены на современном оборудовании из легкого и прочного алюминия, также используется нержавеющая сталь.

Детали выточены на современном оборудовании из легкого и прочного алюминия, также используется нержавеющая сталь. Компактность и малый вес. При габаритах 100 × 55 × 73 мм вес без упаковки составляет 122.9 г, поэтому площадка мало влияет на общую массу сборки.

Характеристики

Тип крепления: площадка

площадка Разъём: мама - папа

мама - папа Крепление «мама»: ARRI 1/4", ARRI 3/8"

ARRI 1/4", ARRI 3/8" Крепление «папа»: ARRI 1/4", NATO Rail

ARRI 1/4", NATO Rail Габариты: 100 × 55 × 73 мм

100 × 55 × 73 мм Особенности конструкции: подвижная конструкция

подвижная конструкция Вес без упаковки: 122.9 г

122.9 г Материал: алюминий, сталь нержавеющая

алюминий, сталь нержавеющая Вес с упаковкой: 160 г

Сценарии применения

Организация дополнительных точек крепления на камере или в составе риг-системы.

Соединение аксессуаров с креплениями ARRI 1/4", ARRI 3/8" и NATO Rail.

Быстрая перестановка и регулировка положения аксессуара благодаря подвижной конструкции.

Сборка компактных конфигураций, где важны прочные металлические детали и небольшой вес.

Использование переходного крепления «мама — папа» для сочетания разных элементов рига.

Совместимость и особенности эксплуатации

Tilta Adjustable Accessory Mounting Plate совместима с аксессуарами и элементами рига, имеющими крепления ARRI 1/4", ARRI 3/8" или NATO Rail, указанные в характеристиках. Перед монтажом проверьте сочетание ответных разъемов «мама» и «папа», а также надежность затяжки подвижных узлов.

Рекомендованные товары и аксессуары

Для использования с площадкой подойдут аксессуары с соответствующими типами креплений: