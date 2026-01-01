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Proaim MB-600 компендиум

Proaim MB-600 компендиум

Proaim
Артикул: OLE-0207

Компендиум Proaim MB-600 – набор шторок для устранения боковых бликов. Раздвижные боковые шторки крепятся болтами к передней стороне компендиума. Имеется крепление для стандартной рельсовой системы.

Описание

Шторки крепятся болтами на передней стороне компендиума на поворотных механизмах, которые можно регулировать (плавность поворота). Изготовлены из металла.

В компендиум можно вставить до двух квадратных фильтров 10x10 см одновременно в специальные держатели, которые устанавливаются по направляющим.

Регулятор высоты предназначен для крепления Proaim MB-600 на стандартную рельсовую систему. Позволяет настроить высоту посадки относительно объектива камеры (выше/ниже).

Защитные мягкие кольца компендиума защищают объектив от царапин и толчков во время съемки. Кольца имеют разные внутренние диаметры: 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм, 54 мм, которые подходят для большинства моделей объективов. Внешний диаметр колец – 95 мм.

Комплектация

  • Шторки (верхняя и боковые регулируемые) – 3 шт.
  • Держатель для фильтров 10x10 см – 2 шт.
  • Регулятор высоты для 15-мм рельса – 1 шт.
  • Мягкие защитные кольца разного диаметра – всего 5 шт.
  • Рамки с соотношением сторон 4:3 и 16:9 – 2 шт.
  • Набор креплений и шестигранников для тонкой настройки отдельных узлов – 1 шт.

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