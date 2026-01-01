Proaim MB-600 компендиум

Описание

Шторки крепятся болтами на передней стороне компендиума на поворотных механизмах, которые можно регулировать (плавность поворота). Изготовлены из металла.

В компендиум можно вставить до двух квадратных фильтров 10x10 см одновременно в специальные держатели, которые устанавливаются по направляющим.

Регулятор высоты предназначен для крепления Proaim MB-600 на стандартную рельсовую систему. Позволяет настроить высоту посадки относительно объектива камеры (выше/ниже).

Защитные мягкие кольца компендиума защищают объектив от царапин и толчков во время съемки. Кольца имеют разные внутренние диаметры: 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм, 54 мм, которые подходят для большинства моделей объективов. Внешний диаметр колец – 95 мм.