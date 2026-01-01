Proaim Kit-9 комплект

Описание

Фоллоу фокус и рельсовая система – необходимые устройства для качественной съемки. Фоллоу фокус позволяет более точно сфокусироваться, а рельсовая система снижает нагрузку на объектив.

Proaim Follow Focus V1

Точная фокусировка – одно из основных требований к работе фотографа и видеооператора. Необходимо понимать, как сфокусировать камеру на определенном предмете, особенно, если он находится не по центру, или как сменить фокус по мере того, как камера движется. Именно с этой моделью фоллоу фокуса можно качественно выполнить работу.

Замок быстрого присоединения/отсоединения крепится к 15 мм рельсовой системе с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси).

Технические особенности

усовершенствованная конструкция привода

подходит к объективу любого диаметра

позиционный индикатор

использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0.8

Совместим с большинством объективов со стандартными приводами. Приводы взаимозаменяемы. На сегодняшний день – с шагом 0,8-2,51 мм.

Компендиум MB-600

Компендиум совместим со всеми DV/HDV камерами как со стандартными, так и с широкоугольными объективами. Работая подобно бленде объектива, он контролирует свет намного лучше, чем бленда, предоставляя оператору возможность использовать высококачественные фильтры 4х4 для создания различных эффектов.

Компендиум просто отсоединяется. Очень легкий, хотя изготовлен из высокопрочного материала.

Фильтродержатель с солнцезащитным козырьком защищает от бликов, обеспечивая постоянную четырехугольную тень, что делает возможным применение и одинарного, и двойного фильтра. Два фильтродержателя 4х4; идеально подходит для использования с поляризаторами и комбинированными квадратными фильтрами.

Вращающийся фильтродержатель позволяет установить квадратный фильтр, не сбивая настроек микрофона и вспышки.

Для безопасности и лучшей поддержки камеры рекомендуется использование компендиума с 15 мм рельсовой опорой. Без опоры компендиум не может быть установлен.

Компендиум крепится к 15 мм рельсовой системе с помощью переднего соединителя (изготовлен из металла, оснащен замком быстрого отсоединения/присоединения).

Мягкие переходные кольца. Компендиум плотно прилегает к камере, крепится к ней с помощь рельсовой конструкции. С тубусом объектива соприкасаются только мягкие кольца, что обеспечивает сохранность объектива во время работы. Прилагаются 5 резиновых переходных колец с внутренним диаметром, мм – 81, 78, 75, 65, 54. Внешний диаметр компендиума, мм – 95.

Для камер Sony PMW-EX1 предоставляется переходное кольцо диаметром, мм – 95-77.

Рельсовая опора

Рельсовая опора Proaim – очень легкая, позволяет оператору работать эффективнее и в течение более долгого времени, так как оно предотвращает появление физической усталости. На рельсовую систему крепятся всевозможные устройства: фоллоу фокус, компендиум и т.д.

Фоллоу фокус и рельсовая система – необходимые устройства для качественной съемки. С помощью фоллоу фокуса можно осуществить более точную фокусировку, а рельсовая система снижает нагрузку и устраняет физическую усталость, которая появляется во время съемки.

Характеристики рельсовой опоры: