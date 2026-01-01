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Proaim Camtree V-Comfort Kit-E комплект для стабилизации видео

Proaim Camtree V-Comfort Kit-E комплект для стабилизации видео

Proaim
Артикул: OLE-0201

Комплект Camtree V-Comfort Kit-E отличается тем, что дает оператору возможность устанавливать такое дополнительное оборудование как риг, фоллоу фокус, компендиум, разъем и т.д. Устройство обеспечивает надежную фиксацию камеры и ее максимально точную балансировку. Отличается своим небольшим весом и портативностью. 

Описание

Плечевой упор имеет прочные рукоятки с мягким противоскользящим покрытием. Их положение фиксируется в нужной позиции под любым углом. Наплечник помогает равномерно распределить вес оборудования по корпусу оператора, обеспечивает максимальный комфорт во время даже самой продолжительной работы. Сборка механизма проста и занимает считанные минуты. Удобная, многофункциональная конструкция предотвращает появление физической усталости во время продолжительных съемок.

Быстросъемная площадка обеспечивает удобное и быстрое присоединение/отсоединение устройств, при этом полностью исключается сбой настроек остального оборудования, установленного на риг.  

Технические характеристики плечевого упора: 

  • изготовлен из высокопрочного материала 
  • оснащен отверстиями для крепежных винтов 1/4'' и 3/8''
  • отверстия для крепежных винтов 1/4'' и 3/8'' для установки на штатив 
  • стандартные стержни, мм – 15

Технические характеристики фоллоу фокуса:

  • оснащен замком для быстрого присоединения/отсоединения  
  • привод изготовлен из высокопрочного металла 
  • устанавливается на рельсы диаметром 15 мм с расстоянием 60 мм от оси до оси  
  • диаметр кольца привода, мм – 48
  • масса фоллоу фокуса, г – 480

Конструкция замка позволяет с легкостью присоединять/снимать фоллоу фокус с плечевого упора, при этом, не сбивая настроек остального оборудования, установленного на упор. Для установки фоллоу фокуса необходимо ослабить горизонтальный винт, установить устройство и снова закрепить винт. Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокусов модуля 0,8. 

Компендиум  MB-20 CF обеспечивает защиту объектива от избыточного освещения и солнечных лучей, что помогает сделать кадры более четкими и контрастными. Компендиум оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защита от избыточного освещения. Компендиум также оборудован боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки.  

Фильтры, используемые во время съемки, помогают получить еще более четкие и контрастные цвета. Устройство имеет надежную конструкцию и выполнено из высокопрочных материалов. Компендиум оборудован двумя фильтродержателями 10x10 см. Идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки. Переходник совместим с V-образными аккумуляторами. Отверстия для крепежных винтов 1/4” позволяют устанавливать дополнительные аксессуары.  

Характеристики:

  • 5V 12V переходник совместим со следующими моделями камер: Canon 5D mark II, Canon 5D mark III, Canon 7D, Canon C300, Nikon D800, Blackmagic camera,  Sony F3, Sony FS700. Для работы с некоторыми камерами следует приобрести специальный кабель
  • устанавливается на 15-мм рельсовую систему с расстоянием 60 мм от оси до оси 
  • совместим с литиевыми аккумуляторами с V-образным креплением (аккумуляторы в комплекте не поставляются)   

Комплектация

  • Плечевой упор Camtree V-Comfort – 1 шт.
  • Компендиум MB-20 – 1 шт.
  • Фоллоу фокус X5 – 1 шт.
  • Переходник CH-PS-F – 1 шт. 

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