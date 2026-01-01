Proaim Camtree V-Comfort Kit-E комплект для стабилизации видео

Плечевой упор имеет прочные рукоятки с мягким противоскользящим покрытием. Их положение фиксируется в нужной позиции под любым углом. Наплечник помогает равномерно распределить вес оборудования по корпусу оператора, обеспечивает максимальный комфорт во время даже самой продолжительной работы. Сборка механизма проста и занимает считанные минуты. Удобная, многофункциональная конструкция предотвращает появление физической усталости во время продолжительных съемок.
Быстросъемная площадка обеспечивает удобное и быстрое присоединение/отсоединение устройств, при этом полностью исключается сбой настроек остального оборудования, установленного на риг.
Технические характеристики плечевого упора:
- изготовлен из высокопрочного материала
- оснащен отверстиями для крепежных винтов 1/4'' и 3/8''
- отверстия для крепежных винтов 1/4'' и 3/8'' для установки на штатив
- стандартные стержни, мм – 15
Технические характеристики фоллоу фокуса:
- оснащен замком для быстрого присоединения/отсоединения
- привод изготовлен из высокопрочного металла
- устанавливается на рельсы диаметром 15 мм с расстоянием 60 мм от оси до оси
- диаметр кольца привода, мм – 48
- масса фоллоу фокуса, г – 480
Конструкция замка позволяет с легкостью присоединять/снимать фоллоу фокус с плечевого упора, при этом, не сбивая настроек остального оборудования, установленного на упор. Для установки фоллоу фокуса необходимо ослабить горизонтальный винт, установить устройство и снова закрепить винт. Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокусов модуля 0,8.
Компендиум MB-20 CF обеспечивает защиту объектива от избыточного освещения и солнечных лучей, что помогает сделать кадры более четкими и контрастными. Компендиум оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защита от избыточного освещения. Компендиум также оборудован боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки.
Фильтры, используемые во время съемки, помогают получить еще более четкие и контрастные цвета. Устройство имеет надежную конструкцию и выполнено из высокопрочных материалов. Компендиум оборудован двумя фильтродержателями 10x10 см. Идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки. Переходник совместим с V-образными аккумуляторами. Отверстия для крепежных винтов 1/4” позволяют устанавливать дополнительные аксессуары.
Характеристики:
- 5V 12V переходник совместим со следующими моделями камер: Canon 5D mark II, Canon 5D mark III, Canon 7D, Canon C300, Nikon D800, Blackmagic camera, Sony F3, Sony FS700. Для работы с некоторыми камерами следует приобрести специальный кабель
- устанавливается на 15-мм рельсовую систему с расстоянием 60 мм от оси до оси
- совместим с литиевыми аккумуляторами с V-образным креплением (аккумуляторы в комплекте не поставляются)