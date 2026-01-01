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Proaim Camtree Steady-1 Kit (112750) комплект

Proaim Camtree Steady-1 Kit (112750) комплект

Proaim
Артикул: DAN-0277

Proaim Camtree Steady-1 Kit (112750) – это надежная, фиксирующая многофункциональная платформа для камеры. Плечевой упор оборудован специальным наплечником, а все стержни и ручки выполнены из алюминия, так что продолжительная съемка не будет проблемой для оператора. Стабильность камеры достигается, благодаря инновационному дизайну. Комплектуется удобным кейсом для хранения.

Описание

Отличительная чертой модели являются удлиненные ручки, которые необходимы при съемке динамичных сюжетов и онлайн трансляций. Подходит для видео и DSLR-камер. Обвес позволяет управлять более тяжелым оборудованием на протяжении продолжительного периода времени, снижая физическое напряжение и чувство усталости. Может сочетаться с любыми плечевыми обвесами на базе стрежней диаметром 15 и 19 мм.

Конструкция быстросъемной площадки обеспечивает максимальную площадь соприкосновения с камерой, это является гарантией стабильности и исключает подвижность камеры на площадке при работе. По высоте можно отрегулировать положение камеры с помощью прокладочных пластин. Базовая площадка предназначена для поддержки стержневой системы снизу и установки на штатив.                                                                                

Быстросъемная площадка позволяет в кратчайшее время устанавливать и снимать камеру. Камера крепится к площадке при помощи стандартных винтов 1/4".

Одним из достоинств этой модели плечевого обвеса является возможность регулировки положения ручек. Кроме того, ручки имеют мягкое покрытие, что обеспечивает комфорт при съемке.

Технические характеристики:

  • материал стержней и ручек – алюминий
  • мягкое покрытие ручек изготовлено из специального вспененного материала
  • замок быстрого присоединение/отсоединения – металлический
  • диаметр стержней, мм – 15
  • длина длинных стержней, мм – 300
  • длина коротких стержней, мм – 150
  • расстояние между стержнями, мм – 60
  • размер крепежей – 1/4" и 3/8"
  • размер крепежей для установки на штатив – 1/4" и 3/8"

Компендиум Proaim разработан для камер dv/hdvс обычными и широкоугольными объективами. Компендиум лучше, чем обычная бленда, предотвращает попадание бликов и позволяет устанавливать фильтры 10x10 см для создания художественных эффектов. Компендиум легко снимается. Несмотря на легкий вес, материал компендиума очень прочен. 

Характеристики:

  • имеется два вида скоб для крепления на 15-мм стержни
  • попадание прямого света в объектив исключается за счет дополнительной верхней шторки
  • петли компендиума имеют по два монтажных винта для фиксации верхней и боковых шторок
  • в комплект входят две маски – 4:3 и 16:9
  • в комплект также входят защитные кольца диаметром внутреннего отверстия 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм, 54 мм
  • внешний диаметр компендиума, мм – 95

Крепеж-зажим для установки фоллоу фокуса подходит ко всем стандартным 15 мм стержням. Конструкция крепежа позволяет устанавливать и снимать фоллоу фокус, не затрагивая другие аксессуары, установленные на ту же стержневую систему. Для установки раскрутите боковую черную ручку напротив колеса фокусировки, таким образомослабив зажим. После установки Вы можете регулировать расстояние фокусного колеса и ведущей шестерни от объектива при помощи этой черной ручки .

Характеристики:

  • технология быстрой фиксации
  • возможность использования как с правой, так и левой стороны
  • в X5 использованы последние разработки системы редуктора, управление без люфта
  • 3D белый диск для отметок нужного фокусного расстояния
  • передвижной усиленный индикатор фокуса обеспечивает сохранение положение видоискателя и фокусного колеса при перемещении фокуса
  • зажим для быстрой фиксации для установки, снятия и перемещения фоллоу фокуса по рельсовой системе не требует снятия других элементов
  • конструкция выполнена из алюминия за исключением белого диска
  • ведущая шестерня – с 0,8 шагом (стандартная)
  • стандартный металлический порт для установки аксессуаров (гибкого троса или ручки фоллоу фокуса)
  • детали отличаются высоким качеством изготовления, гарантия на весь срок службы

Технические характеристики:

  • тип крепежа – зажим
  • все элементы редуктора выполнены из металла
  • диаметр рельсов, мм – 15
  • расстояние между рельсами, мм – 60
  • диаметр ведущей шестерни, мм – 48
  • вес фоллоу фокуса, г – 480

Дополнительные характеристики:

  • входящие в комплект 6 шестерен подходят ко всем объективам
  • использование гибкого троса позволяет отойти на некоторое расстояние от камеры. Угол может меняться
  • ручка для управления фоллоу фокусом позволяет ускорить процесс фокусировки
  • имеется карандаш для отметок на белом диске

Консоль для крепления LCD-монитора (LCD-MA-2):

Консоль для крепления LCD монитора состоит из двух секций, соединенных с помощью винтовой ручки. Консоль может быть установлена в любом удобном месте, благодаря гибкости конструкции. Устанавливается на 15-мм стержни за счет 15-мм адаптера и на 19-мм стержни – 19-мм адаптера. Упакована в мягкий упаковочный материал.

Комплектация

  • Плечевой обвес Steady-1;
  • Компендиум Umbrella;
  • Фоллоу фокус X5;
  • Консоль для крепления монитора MA-2 LCD.

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