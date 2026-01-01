Proaim Camtree Shoulder Rig Support Rod риг с упором в талию

Технические характеристики:
- адаптер изготовлен из высокопрочного материала
- максимальная длина стержня, см – 70
- максимально допустимая нагрузка, кг – 5
- диаметр стержня, мм – 15
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Camtree Shoulder Rig Support Rod представляет собой двухсекционный стержень, максимальная длина 70 см. Предназначен для длительных съемок из одного положения для фото- и видеоаппаратуры весом до 5,5 кг. Модель имеет упор в талию оператора.
Технические характеристики:
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