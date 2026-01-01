Proaim Camtree Shoulder Rig Support Rod риг с упором в талию

Артикул: OLE-0264

Proaim Camtree Shoulder Rig Support Rod представляет собой двухсекционный стержень, максимальная длина 70 см. Предназначен для длительных съемок из одного положения для фото- и видеоаппаратуры весом до 5,5 кг. Модель имеет упор в талию оператора.