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Proaim Camtree Shoulder Rig Support Rod риг с упором в талию

Proaim Camtree Shoulder Rig Support Rod риг с упором в талию

Proaim
Артикул: OLE-0264

Proaim Camtree Shoulder Rig Support Rod представляет собой двухсекционный стержень, максимальная длина 70 см. Предназначен для длительных съемок из одного положения для фото- и видеоаппаратуры весом до 5,5 кг. Модель имеет упор в талию оператора.

Описание

Технические характеристики: 

  • адаптер изготовлен из высокопрочного материала 
  • максимальная длина стержня, см – 70
  • максимально допустимая нагрузка, кг – 5
  • диаметр стержня, мм – 15 

Комплектация

  • Пояс на талию – 1 шт.
  • Удлиняющий стержень – 1 шт.
  • Адаптер на 15-мм стержни – 1 шт. 

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