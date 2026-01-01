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Proaim Camtree Kit-203 комплект оборудования для видеооператоров

Proaim Camtree Kit-203 комплект оборудования для видеооператоров

Proaim
Артикул: NVF-1538

Proaim Camtree Kit-203 – с данным комплектом возможна плавная съемка. Облегченная конструкция позволяет оператору работать на протяжении длительного времени без ощущения физической усталости. Комплект равномерно распределяет вес устройств. Все необходимое оборудование можно установить во время работы, не сбивая настроек камеры.

 

 

Описание

Компендиум, который поставляется в данном комплекте, предотвращает попадание излишнего количества света в объектив, таким образом предотвращается засветка изображения.

Совместим с широким рядом моделей современных DSLR/DV/HDV камер. Имеются рукоятки с мягким противоскользящим покрытием и удобный наплечник для продолжительной комфортной работы. Можно вести съемку как с рук или плеч, так и установить риг на штатив. Риг изготовлен из высокопрочного алюминия.
 
Характеристики:
  • прямая скоба 15 мм позволяет центрировать камеру
  • риг с легкостью устанавливается на штатив, пластина поставляется в комплекте
  • диаметр рельс плечевого рига составляет 15 мм
  • встроенный фильтродержатель 4x4 дюйма
  • диаметр передней части компендиума, мм – 105
  • высота установки передней части регулируется
  • положение боковых шторок и козырька компендиума регулируется и фиксируется
  • компендиум крепится к 15-миллиметровой рельсовой системе
  • при необходимости козырек и боковые шторки снимаются
  • в комплекте с компендиумом поставляются мягкие переходные кольца разных диаметров для работы с разными объективами 
Плечевой риг обеспечивает прочную и надежную фиксацию камеры во время съемок, предотвращая появление нежелательной тряски и вибрации в кадре. Конструкция рукояток позволяет оператору прочно держать риг в руках. Можно установить и зафиксировать под любым необходимым углом, рукоятки оборудованы двойным замком для крепления к 15-мм рельсовой системе.
 
Монтажная площадка с замком быстрого присоединения/демонтажа позволяет быстро и легко устанавливать камеру. В тоже время площадка обеспечивает надежное крепление рига на штатив. Плечевой риг фиксируется с помощью винтов 1/4" или 3/8".
 
Противовес обеспечивает точную балансировку оборудования на плечах у оператора, что позволяет работать на протяжении длительного времени без ощущения физической усталости.
 
15-миллиметровая рельсовая система этого плечевого рига для DSLR камер отличается высокой прочностью, изготовлена из алюминия. 
Прямая скоба (15 мм) используется для центрирования камеры. Устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую систему с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси). Материал скобы – алюминий.
 
Клетка для камеры 9" состоит из 15-миллиметровых держателей стержней, верхней ручки с мягким прорезиненным покрытием и скоб из черного анодированного алюминия. Клетку особенно удобно использовать с камерами, не оборудованными ручками.Фоллоу фокус отличается высоким качеством конструкции. Позволяет вести плавную съемку, не прокручивает назад во время работы.
 
Технические характеристики фоллоу фокуса: 
  • оснащен надежной системой блокировки
  • материал приводов – металл
  • устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую систему с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси)
  • диаметр привода, мм – 39
  • длина вращающейся рукоятки, см – 8
Конструкция системы блокировки позволяет легко и быстро устанавливать и демонтировать фоллоу фокус с рельсовой системы, не сбивая настроек другого установленного на риг оборудования. Чтобы закрепить фоллоу фокус, нужно ослабить горизонтальный замок, затем установить на рельсы и нажать до щелчка. Фоллоу фокус Camtree Prime cовместим с большинством объективов со стандартным  приводом (использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8). Подходит для работы с плоскими объективами и премьер-объективами. Оборудован коробкой передач. Приводы делают движение фоллоу фокуса плавным, без рывков. Не прокручивается назад. 
 
Рукоятка для регулировки скорости фоллоу фокуса: 
  • материал изготовления – черный анодированный алюминий
  • длина – 4,5 дюйма
  • размер порта, мм – 12х12

Современные широкоугольные объективы требуют более тщательного контроля яркости света. Новая модель компендиума от Camtree MB-11 обеспечивает защиту объектива от попадания избыточного света и солнечных лучей, тем самым предотвращая засвечивание. Позволяет добиться более четких и контрастных кадров. Еще одним преимуществом этой модели компендиума перед остальными аналогами является его небольшая масса и портативность.

Особенности: 

  • конструкция компендиума позволяет при необходимости с легкостью его отсоединить, при этом, не сбив настроек остального оборудования
  • поставляется с масками формата 16:9
  • регулируется относительно размеров широкоугольных объективов
  • совместим с объективами DV/HDV/16mm/35mm/RED/Arri/Broadcast
  • вращающийся (на 180 град.) фильтродержатель 4x4 – 1 шт.
  • невращающийся фильтродержатель 4x5,65 – 2 шт.

В комплекте с компендиумом поставляются фильтродержатели 4X4 и 4x5,65. Фильтродержатели делают компендиум идеальным для использования с поляризаторами и комбинированными квадратными фильтрами. Вращающийся и невращающиеся фильтродержатели позволяют аккуратно установить квадратный фильтр, не сбив при этом настроек микрофона или вспышки.

Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Максимально возможный уровень – 29 мм (для совмещения с объективом камеры).

Комплектация

  • Плечевой риг Camtree 203.
  • Компендиум MB-11 с боковыми шторками и козырьком.

(CKIT203)

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