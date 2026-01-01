Proaim Camtree Kit-203 комплект оборудования для видеооператоров

Компендиум, который поставляется в данном комплекте, предотвращает попадание излишнего количества света в объектив, таким образом предотвращается засветка изображения.
Совместим с широким рядом моделей современных DSLR/DV/HDV камер. Имеются рукоятки с мягким противоскользящим покрытием и удобный наплечник для продолжительной комфортной работы. Можно вести съемку как с рук или плеч, так и установить риг на штатив. Риг изготовлен из высокопрочного алюминия.
Характеристики:
- прямая скоба 15 мм позволяет центрировать камеру
- риг с легкостью устанавливается на штатив, пластина поставляется в комплекте
- диаметр рельс плечевого рига составляет 15 мм
- встроенный фильтродержатель 4x4 дюйма
- диаметр передней части компендиума, мм – 105
- высота установки передней части регулируется
- положение боковых шторок и козырька компендиума регулируется и фиксируется
- компендиум крепится к 15-миллиметровой рельсовой системе
- при необходимости козырек и боковые шторки снимаются
- в комплекте с компендиумом поставляются мягкие переходные кольца разных диаметров для работы с разными объективами
Плечевой риг обеспечивает прочную и надежную фиксацию камеры во время съемок, предотвращая появление нежелательной тряски и вибрации в кадре. Конструкция рукояток позволяет оператору прочно держать риг в руках. Можно установить и зафиксировать под любым необходимым углом, рукоятки оборудованы двойным замком для крепления к 15-мм рельсовой системе.
Монтажная площадка с замком быстрого присоединения/демонтажа позволяет быстро и легко устанавливать камеру. В тоже время площадка обеспечивает надежное крепление рига на штатив. Плечевой риг фиксируется с помощью винтов 1/4" или 3/8".
Противовес обеспечивает точную балансировку оборудования на плечах у оператора, что позволяет работать на протяжении длительного времени без ощущения физической усталости.
15-миллиметровая рельсовая система этого плечевого рига для DSLR камер отличается высокой прочностью, изготовлена из алюминия.
Прямая скоба (15 мм) используется для центрирования камеры. Устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую систему с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси). Материал скобы – алюминий.
Клетка для камеры 9" состоит из 15-миллиметровых держателей стержней, верхней ручки с мягким прорезиненным покрытием и скоб из черного анодированного алюминия. Клетку особенно удобно использовать с камерами, не оборудованными ручками.Фоллоу фокус отличается высоким качеством конструкции. Позволяет вести плавную съемку, не прокручивает назад во время работы.
Технические характеристики фоллоу фокуса:
- оснащен надежной системой блокировки
- материал приводов – металл
- устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую систему с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси)
- диаметр привода, мм – 39
- длина вращающейся рукоятки, см – 8
Конструкция системы блокировки позволяет легко и быстро устанавливать и демонтировать фоллоу фокус с рельсовой системы, не сбивая настроек другого установленного на риг оборудования. Чтобы закрепить фоллоу фокус, нужно ослабить горизонтальный замок, затем установить на рельсы и нажать до щелчка. Фоллоу фокус Camtree Prime cовместим с большинством объективов со стандартным приводом (использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8). Подходит для работы с плоскими объективами и премьер-объективами. Оборудован коробкой передач. Приводы делают движение фоллоу фокуса плавным, без рывков. Не прокручивается назад.
Рукоятка для регулировки скорости фоллоу фокуса:
- материал изготовления – черный анодированный алюминий
- длина – 4,5 дюйма
- размер порта, мм – 12х12
Современные широкоугольные объективы требуют более тщательного контроля яркости света. Новая модель компендиума от Camtree MB-11 обеспечивает защиту объектива от попадания избыточного света и солнечных лучей, тем самым предотвращая засвечивание. Позволяет добиться более четких и контрастных кадров. Еще одним преимуществом этой модели компендиума перед остальными аналогами является его небольшая масса и портативность.
Особенности:
- конструкция компендиума позволяет при необходимости с легкостью его отсоединить, при этом, не сбив настроек остального оборудования
- поставляется с масками формата 16:9
- регулируется относительно размеров широкоугольных объективов
- совместим с объективами DV/HDV/16mm/35mm/RED/Arri/Broadcast
- вращающийся (на 180 град.) фильтродержатель 4x4 – 1 шт.
- невращающийся фильтродержатель 4x5,65 – 2 шт.
В комплекте с компендиумом поставляются фильтродержатели 4X4 и 4x5,65. Фильтродержатели делают компендиум идеальным для использования с поляризаторами и комбинированными квадратными фильтрами. Вращающийся и невращающиеся фильтродержатели позволяют аккуратно установить квадратный фильтр, не сбив при этом настроек микрофона или вспышки.
Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Максимально возможный уровень – 29 мм (для совмещения с объективом камеры).