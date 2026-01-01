Proaim Camtree Kit-10(C) (R) комплект оборудования для видеооператоров

Наплечник обеспечивает комфорт во время съемки, позволяя оператору работать на протяжении длительного времени, не ощущая физической усталости, тем самым помогая предотвратить нежелательное дрожание и вибрацию в кадре.
Быстросъемная площадка позволяет с легкостью присоединять или демонтировать камеру. Площадка оснащена отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что очень удобно, так как это делает площадку совместимой с широким рядом моделей видеокамер.
Телескопические рукоятки плечевого рига крепятся к стандартной 15-миллиметровой рельсовой системе. Их положение регулируется и прочно фиксируется. Позволяют оператору прочно держать риг на плечах.
Фоллоу фокус Camtree совместим с большинством объективов со стандартным приводом (использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8).
Все составляющие комплекте крепятся на 15-мм рельсовую систему с расстоянием 60 мм между рельсами (от оси до оси).
Ремень для регулировки скорости изготовлен из черного анодированного алюминия, длина составляет 4,5", размер порта – 12х12 мм.
Компендиум оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защита от избыточного освещения и боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки.
В комплекте идет два фильтродержателя 4x4 дюйма, которые идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки. Также имеется черная тканевая заслонка, которая оборачивается вокруг объектива и при необходимости полностью блокирует попадание света в объектив.
Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Оснащен механизмом блокировки, устанавливается на стандартную 15-мм рельсовую систему.
Технические характеристики фоллоу фокуса:
- материал фоллоу фокуса – черный анодированный алюминий
- материал приводов – ABS-пластик
- регулировка циферблата – 360 градусов
- внешний диаметр циферблата, мм – 84 (измеряется по белому цилиндру)
- габариты, мм – 75х110х110
- приводы совместимы с камерами Fujinon, Canon, Kinor
- вес, г – 310
- диаметр привода, мм – 35,87