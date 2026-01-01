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Proaim Camtree Kit-10(C) (R) комплект оборудования для видеооператоров

Proaim Camtree Kit-10(C) (R) комплект оборудования для видеооператоров

Proaim
Артикул: NVF-1535

Proaim Camtree Kit-10(C) (R) – комплект для видеооператоров, совместим с широким рядом современных DSLR и видеокамер. Имеет обновленную и усовершенствованную конструкцию. Изготовлен из высокопрочного алюминия. Работа с комплектом исключает физическую нагрузку, он равномерно распределяет вес устройств. Все необходимое оборудование можно установить во время работы, не сбивая настроек камеры.

Описание

Наплечник обеспечивает комфорт во время съемки, позволяя оператору работать на протяжении длительного времени, не ощущая физической усталости, тем самым помогая предотвратить нежелательное дрожание и вибрацию в кадре.

Быстросъемная площадка позволяет с легкостью присоединять или демонтировать камеру. Площадка оснащена отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что очень удобно, так как это делает площадку совместимой с широким рядом моделей видеокамер. 
 
Телескопические рукоятки плечевого рига крепятся к стандартной 15-миллиметровой рельсовой системе. Их положение регулируется и прочно фиксируется. Позволяют оператору прочно держать риг на плечах. 
 
Фоллоу фокус Camtree совместим с большинством объективов со стандартным приводом (использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8).
 
Все составляющие комплекте крепятся на 15-мм рельсовую систему с расстоянием 60 мм между рельсами (от оси до оси). 
 
Ремень для регулировки скорости изготовлен из черного анодированного алюминия, длина составляет 4,5", размер порта – 12х12 мм.
Компендиум оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защита от избыточного освещения и боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки.
 
В комплекте идет два фильтродержателя 4x4 дюйма, которые идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки. Также имеется черная тканевая заслонка, которая оборачивается вокруг объектива и при необходимости полностью блокирует попадание света в объектив.
 
Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Оснащен механизмом блокировки, устанавливается на стандартную 15-мм рельсовую систему.

Технические характеристики фоллоу фокуса:

  • материал фоллоу фокуса – черный анодированный алюминий
  • материал приводов – ABS-пластик
  • регулировка циферблата – 360 градусов
  • внешний диаметр циферблата, мм – 84 (измеряется по белому цилиндру)
  • габариты, мм – 75х110х110
  • приводы совместимы с камерами Fujinon, Canon, Kinor
  • вес, г – 310
  • диаметр привода, мм – 35,87

 

Комплектация

  • Плечевой риг Camtree.
  • Компендиум Camtree Camshade Mattebox с козырьком и боковыми шторками.
  • Клетка для камеры 9" с верхней ручкой.
  • Фоллоу фокус Camtree с ремнем для регулировки скорости.

(C10CR)

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