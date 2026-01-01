Proaim Camtree Hunt Top, Base Plate Sony FS-700 каркас для установки камеры

Описание

Верхняя и нижняя площадки представляют собой надежную фиксирующую платформу для оборудования. Площадки оснащены большим количеством отверстий для крепежных винтов, что дает оператору возможность установить на них абсолютно любое дополнительное оборудование.

Положение нижней площадки с легкостью регулируется и фиксируется в нужной позиции под любым углом. Ее можно сдвинуть чуть вперед или чуть назад, что очень удобно, когда используется большой объектив или другое оборудование, которое необходимо установить перед камерой. Площадку также можно использовать отдельно от каркаса, просто закрепив ее на нижней части камеры.

Оператор имеет возможность присоединить двойную ручку с укороченной и стандартной рукоятками. Положение верхней ручки также можно регулировать и фиксировать. По бокам ручки расположено 20 отверстий для крепежных винтов 1/4". Площадка совместима с любыми нижними площадками. Для большего удобства она оборудована 20 отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 16 для крепежных винтов 3/8", что дает оператору возможность также крепить к ней какие-либо аксессуары.

Нижняя площадка устанавливается на 15-мм рельсовую опору.

Технические характеристики: