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Proaim Camtree Hunt Top, Base Plate BMC-P каркас для установки камеры

Proaim Camtree Hunt Top, Base Plate BMC-P каркас для установки камеры

Proaim
Артикул: OLE-0219

Каркас для установки камеры Proaim Camtree Hunt Top, Base Plate BMC состоит из верхней и нижней пластин. Его можно использовать практически с любой моделью ВМС-камеры, в том числе Blackmagic или Sony FS100.

Описание

Верхняя и нижняя площадки представляют собой надежную фиксирующую платформу для оборудования. Площадки оснащены большим количеством отверстий для крепежных винтов, что дает оператору возможность закрепить на них абсолютно любое дополнительное оборудование.   

Положение нижней площадки с легкостью регулируется и фиксируется в нужной позиции под любым углом. Площадку можно сдвинуть чуть вперед или чуть назад, что очень удобно, когда используется большой объектив или другое оборудование, которое необходимо установить перед камерой, что обеспечивает дополнительную балансировку камеры. Верхнюю площадку также можно использовать отдельно от каркаса, просто закрепив ее на нижней части камеры. К верхней площадке можно присоединить двойную ручку с укороченной и стандартной рукоятками. 

Положение верхней ручки также можно регулировать и фиксировать. По бокам ручки расположено несколько отверстий для крепежных винтов 1/4". Площадка совместима с любыми нижними площадками. Для большего удобства она оборудована 20 отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 16 для крепежных винтов 3/8", что дает оператору возможность также крепить к ней какие-либо аксессуары.

Технические характеристики:

  • возможна установка на штатив с помощью винтов 1/4'' и 3/8''
  • материал стержней – черный анодированный алюминий 
  • диаметр стержней, мм – 15

Комплектация

  • Верхняя площадка с двойной ручкой для камер Blackmagic – 1 шт.
  • Нижняя площадка для камер Blackmagic – 1 шт.
  • Стержень из черного анодированного алюминия длиной 300 мм – 2 шт.

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