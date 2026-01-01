Proaim Camtree Hunt Modula CHMODDSLR плечевой упор

Описание

Модель легко настраивается. Верхняя ручка регулируется и фиксируется в нужной позиции, что позволяет снимать из любого положения. Вентиляционные отверстия на верхней и нижней площадках обеспечивают доступ воздуха к оборудованию и защищают от перегрева. Каркас оборудован отверстиями для винтов 1/4" и 3/8", что позволяет устанавливать любые дополнительные аксессуары или оборудование. Идеально подходит для динамичных съемок, т.к. достаточно легко и прочно может фиксировать камеру, предупреждая тем самым даже малейшие тряски и вибрацию в кадре.