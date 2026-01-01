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Proaim Camtree Hunt Modula CHMODDSLR плечевой упор

Proaim Camtree Hunt Modula CHMODDSLR плечевой упор

Proaim
Артикул: OLE-0192

Плечевой упор Proaim Camtree Hunt Modula CHMODDSLR идеально подходит, как для новичков, так и для профессионалов. Это легкий, полнофункциональный плечевой упор, который дает новые творческие возможности любому пользователю. Крепление к штативу с помощью винтов 1/4" и 3/8". Вес 0,74 кг.

Описание

Модель легко настраивается. Верхняя ручка регулируется и фиксируется в нужной позиции, что позволяет снимать из любого положения. Вентиляционные отверстия на верхней и нижней площадках обеспечивают доступ воздуха к оборудованию и защищают от перегрева. Каркас оборудован отверстиями для винтов 1/4" и 3/8", что позволяет устанавливать любые дополнительные аксессуары или оборудование. Идеально подходит для динамичных съемок, т.к. достаточно легко и прочно может фиксировать камеру, предупреждая тем самым даже малейшие тряски и вибрацию в кадре.

Комплектация

  • Каркас для камеры с верхней ручкой – 1 шт.
  • Регулируемый наплечник – 1 шт
  • Адаптер A-box – 1 шт.
  • Компендиум MB-20(CF) – 1 шт.
  • Фоллоу фокус – 1 шт.

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