Proaim Camtree Hunt III Film Making комплект для стабилизации видео

Описание

Каркас оборудован удобными трехсекционными рукоятками с мягким противоскользящим покрытием. Конструкция рукояток позволяет устанавливать и фиксировать их под любым углом и в любом положении. Присоединяются к каркасу при помощи гнезд из высокопрочной стали. Возможна установка на 15-мм и 19-мм стержни.

Каркас CAMTREE HUNT для DSLR-камер отличается прочностью и легкостью конструкции. Оборудован удобной верхней ручкой. Возможна регулировка высоты. Имеет отверстия для стандартных крепежных винтов 1/4" и 3/8", что позволяет устанавливать на каркас практически любое дополнительное оборудование.

Скоба обеспечивает дополнительную фиксацию камеры и защищает ее от тряски. Совместима с различными моделями камер.

Система V-образных замков обеспечивает надежное крепление каркаса к штативу. Ее удобство также заключается в том, что она позволяет с легкостью снять каркас и продолжить вести съемку с рук. Удобный наплечник с мягкой противоскользящей подкладкой обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы.

Высококачественная конструкция компендиума МB 20(CF) с механизмом блокировки, шторками и козырьком позволяет оператору добиться поистине превосходных результатов. Совместим со всеми возможными аксессуарами.

Компендиум оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защиту от избыточного освещения. Компендиум также оборудован боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки.

Компендиум оборудован двумя фильтродержателями 10x10 см. Идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки.

Фоллоу фокус Camtree – это компактное, но в то же время очень прочное оборудование, идеально подходит для работы с DV/HDV/DSLR камерами. В комплекте к данной модели фоллоу фокуса поставляется гибкий трос. Устройство обеспечивает наиболее точную фокусировку.

Конструкция замков позволяет быстро и просто устанавливать/демонтировать фоллоу фокус на рельсовую опору, при этом не сбивая настройку остального оборудования.

В комплекте поставляется трос для регулировки скорости работы фоллоу фокуса. Трос изготовлен из очень прочного и легкого материала.

Переходник совместим с V-образными аккумуляторами. Отверстия для крепежных винтов 1/4" позволяют устанавливать дополнительные аксессуары.

Особенности:

5V 12V переходник совместим со следующими моделями камер: Canon 5D mark II, Canon 5D mark III, Canon 7D, Canon C300, Nikon D800 , Blackmagic camera, Sony F3, Sony FS700. Для работы с некоторыми камерами следует приобрести специальный кабель;

устанавливается на 15-мм рельсовую систему с расстоянием 60 мм от оси до оси.

Технические характеристики: