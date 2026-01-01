Proaim Camtree Camshade компендиум.

Описание

Характеристики:

изготовлен из высокопрочного алюминия и металла

встроенный фильтродержатель 10x10 см со съемным замком

диаметр компендиума, мм – 105

положение козырька и шторок регулируется и фиксируется, при необходимости они могут быть сняты

Козырек компендиума Camtree Camshade обеспечивает контроль над попаданием света в объектив, предотвращает засвечивание кадра. Боковые шторки оснащены механизмом двойного рычага. При необходимости быстро снимаются. Прочно крепятся к компендиуму на крючках. На каждой из шторок расположена кнопка, нажав на которую, можно регулировать положение шторки.

В комплекте поставляется невращающийся держатель фильтров 10x10 см. Идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров.

Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Оснащен механизмом блокировки. Черная тканевая заслонка оборачивается вокруг объектива и при необходимости полностью блокирует попадание света.