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Proaim Camtree Camshade компендиум.

Proaim Camtree Camshade компендиум.

Proaim
Артикул: OLE-0208

Компендиум Proaim Camtree Camshade для установки на рельсовую систему рига, выполняет функцию бленды и держателя фильтров. Позволяет работать, как со стандартными, так и с широкоугольными объективами. Крепится перед объективом на 15-миллиметровую рельсовую систему. 

Описание

Характеристики:

  • изготовлен из высокопрочного алюминия и металла 
  • встроенный фильтродержатель 10x10 см со съемным замком 
  • диаметр компендиума, мм – 105
  • положение козырька и шторок регулируется и фиксируется, при необходимости они могут быть сняты 

Козырек компендиума Camtree Camshade обеспечивает контроль над попаданием света в объектив, предотвращает засвечивание кадра. Боковые шторки оснащены механизмом двойного рычага. При необходимости быстро снимаются. Прочно крепятся к компендиуму на крючках. На каждой из шторок расположена кнопка, нажав на которую, можно регулировать положение шторки.  

В комплекте поставляется невращающийся держатель фильтров 10x10 см. Идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. 

Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Оснащен механизмом блокировки. Черная тканевая заслонка оборачивается вокруг объектива и при необходимости полностью блокирует попадание света. 

Комплектация

  • Компендиум Camshade – 1 шт.
  • Шторки и козырек – 1 шт. 
  • Фильтродержатель – 1 шт.
  • Заслонка – 1 шт.

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