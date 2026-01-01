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Movie Yeah MY RIG риг-стабилизатор
Movie Yeah MY RIG риг-стабилизатор
Movie Yeah MY RIG риг-стабилизатор
Movie Yeah MY RIG риг-стабилизатор
Movie Yeah MY RIG риг-стабилизатор
Movie Yeah MY RIG риг-стабилизатор

Movie Yeah MY RIG риг-стабилизатор

Movie Yeah
Артикул: NVF-9797

Movie Yeah MY RIG - риг-стабилизатор для видео- и фотокамер.

Устройство с уникальной системой поддержки спины, идеально подходит для работы с DSLR и HDV-камерами, а также для работы с электронными стедикамами.

В комплекте переходник для совместной работы с электронными стедикамами.

Описание

Устройство позволяет установить камеру в пяти положениях, за счет конструкции есть возможность максимально точно балансировать камеру, а также вести съемку под любым углом. 

Риг оснащен отверстиями для крепежных винтов, поэтому на него можно установить практически любое дополнительное оборудование.

Модель оборудована уникальной системой поддержки спины и двумя направляющими стержнями, положение которых можно регулировать. Также одним из преимуществ данной модели является возможность вести съемку, не держа устройство в руках, что дает оператору еще больше свободы действий и значительно уменьшает физическую нагрузку (вес системы распределяется по спине и всему телу оператора). Устройство обеспечивает плавное передвижение камеры, с ним можно даже не задумываться о таких проблемах в кадре как дрожание или резкие скачки изображения в снимаемой сцене.

Поставляется в комплекте с кейсом для удобной транспортировки.

Характеристики:

  • совместимость - со всеми моделями DSLR-камер (Red, BlackMagic, Cony, Canon)
  • максимальная нагрузка, кг - 8
  • регулировка положения камеры - вверх, вниз, из стороны в сторону 
  • вращение камеры, град. - 180
  • съемка под любым углом - да
  • материал - высокопрочный алюминий 

 

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