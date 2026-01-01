Movie Yeah MY RIG риг-стабилизатор

Описание

Устройство позволяет установить камеру в пяти положениях, за счет конструкции есть возможность максимально точно балансировать камеру, а также вести съемку под любым углом.

Риг оснащен отверстиями для крепежных винтов, поэтому на него можно установить практически любое дополнительное оборудование.

Модель оборудована уникальной системой поддержки спины и двумя направляющими стержнями, положение которых можно регулировать. Также одним из преимуществ данной модели является возможность вести съемку, не держа устройство в руках, что дает оператору еще больше свободы действий и значительно уменьшает физическую нагрузку (вес системы распределяется по спине и всему телу оператора). Устройство обеспечивает плавное передвижение камеры, с ним можно даже не задумываться о таких проблемах в кадре как дрожание или резкие скачки изображения в снимаемой сцене.

Поставляется в комплекте с кейсом для удобной транспортировки.

Характеристики: