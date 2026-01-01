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Filmcity F-23N комплект для стабилизации видеосъемки

Filmcity F-23N комплект для стабилизации видеосъемки

Filmcity
Артикул: NVF-1505

Filmcity F-23N – специально разработанный компактный комплект для стабилизации съемки в движении. С успехом может быть использован для репортажной и свадебной видеосъемки. Модель отличается высоким качеством, многофункциональностью и оперативностью, что позволяет использовать комплект с большинством современных объективов для DSLR-камер.

Описание

DSLR-камеры все чаще применяются для записи видео, что обусловливает необходимость иметь в своем арсенале качественный фоллоу фокус. В комплекте предусмотрен плечевой упор, фоллоу фокус X1 и компендиум MB-600.

Плечевой упор обеспечивает адаптируемость и комфортное использование комплект оператором или фотографом. Обвес состоит из двойных рукояток, универсальной базовой площадки и высококачественного наплечника, обеспечивающего баланс и стабильность. Рукоятки имеют возможность регулировки. На универсальную базовую площадку можно установить большинство DV, HDV и DSLR-камер с креплениями 1/4" и 3/8".

Характеристики плечевого упора:

  • площадка для камеры с замком быстрого присоединения/отсоединения, имеется возможность установки на штатив
  • грудной упор регулируется
  • мягкие рукоятки позволяют снизить усталость при съемке
  • алюминиевые стержни – 300 мм
  • металлическая конструкция.

При изготовлении рукояток, наплечника и стержней использовались высококачественные материалы.

Компендиум может быть отрегулирован по высоте (до 45 мм) для того, чтобы его уровень соответствовал уровню установленного объектива камеры, укрепленной на стержнях. Верхняя и боковые шторки также легко подстраиваются. Компендиум изготовлен из прочного полиамида и элементов из черного анодированного металла.

Характеристики компендиума:

  • может устанавливаться на стандартные 15-мм стержни
  • возможность регулировки позволяет использовать с большим числом различных по размеру и диаметру объективов
  • верхняя и боковые шторки легко снимаются и одеваются, что обеспечивает удобство при транспортировке
  • высокое качество и износостойкость конструкции
  • устройство просто в сборке и использовании
  • диаметр стержней, мм – 15
  • расстояние между стержнями, мм – 60
  • подходит для объективов размером 43–77 мм
  • размер верхней шторки, мм – 110х235
  • боковые шторки, мм – 138х90
  • вес, г – 255
  • цвет – черный (не отражающий)

Фоллоу фокус X1 создан фирмой FilmCity в соответствии с последними разработками и технологическими новинками. Продукт отличается высоким качеством, многофункциональностью и оперативностью, что позволяет использовать его с большинством современных объективов для DV/HDV/DSLR камер.

Характеристики фоллоу фокуса:

  • конструкция выполнена из металла и промышленного пластика
  • магнитный индикатор положения
  • регулируемое расстояние консоли фоллоу фокуса, мм – 55
  • диаметр шестерни, мм – 40
  • расстояние между стержнями, мм – 60
  • диаметр стержней, мм – 15
  • шестерни изготовлены из нейлона и ABS-пластика
  • возможность вращения ручки на 360 градусов
  • диаметр белого диска, мм – 90
  • вес шестерни, г – 30
  • вес фоллоу фокуса, г – 600
  • шаг шестерни, мм – 2,51
  • модуль – 0,8
  • число зубьев шестерни – 107
  • диаметр винтов, мм – 4

Комплектация

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