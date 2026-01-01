Filmcity F-23N комплект для стабилизации видеосъемки

Описание

DSLR-камеры все чаще применяются для записи видео, что обусловливает необходимость иметь в своем арсенале качественный фоллоу фокус. В комплекте предусмотрен плечевой упор, фоллоу фокус X1 и компендиум MB-600.

Плечевой упор обеспечивает адаптируемость и комфортное использование комплект оператором или фотографом. Обвес состоит из двойных рукояток, универсальной базовой площадки и высококачественного наплечника, обеспечивающего баланс и стабильность. Рукоятки имеют возможность регулировки. На универсальную базовую площадку можно установить большинство DV, HDV и DSLR-камер с креплениями 1/4" и 3/8".

Характеристики плечевого упора:

площадка для камеры с замком быстрого присоединения/отсоединения, имеется возможность установки на штатив

грудной упор регулируется

мягкие рукоятки позволяют снизить усталость при съемке

алюминиевые стержни – 300 мм

металлическая конструкция.

При изготовлении рукояток, наплечника и стержней использовались высококачественные материалы.

Компендиум может быть отрегулирован по высоте (до 45 мм) для того, чтобы его уровень соответствовал уровню установленного объектива камеры, укрепленной на стержнях. Верхняя и боковые шторки также легко подстраиваются. Компендиум изготовлен из прочного полиамида и элементов из черного анодированного металла.

Характеристики компендиума:

может устанавливаться на стандартные 15-мм стержни

возможность регулировки позволяет использовать с большим числом различных по размеру и диаметру объективов

верхняя и боковые шторки легко снимаются и одеваются, что обеспечивает удобство при транспортировке

высокое качество и износостойкость конструкции

устройство просто в сборке и использовании

диаметр стержней, мм – 15

расстояние между стержнями, мм – 60

подходит для объективов размером 43–77 мм

размер верхней шторки, мм – 110х235

боковые шторки, мм – 138х90

вес, г – 255

цвет – черный (не отражающий)

Фоллоу фокус X1 создан фирмой FilmCity в соответствии с последними разработками и технологическими новинками. Продукт отличается высоким качеством, многофункциональностью и оперативностью, что позволяет использовать его с большинством современных объективов для DV/HDV/DSLR камер.

Характеристики фоллоу фокуса: