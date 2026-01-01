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Benro DV60C Rig обвес для видео- фотокамер
Benro DV60C Rig обвес для видео- фотокамер
Benro DV60C Rig обвес для видео- фотокамер
Benro DV60C Rig обвес для видео- фотокамер
Benro DV60C Rig обвес для видео- фотокамер
Benro DV60C Rig обвес для видео- фотокамер
Benro DV60C Rig обвес для видео- фотокамер

Benro DV60C Rig обвес для видео- фотокамер

Benro
Артикул: NVF-7593

Benro DV60C Rig – обвес для видео- фотокамер имеющих возможность снимать HD Video. Подходит для видеокамер. Система имеет уменьшеный вес для снижения усталости во время съемки.

Описание

Обвес оборудован улучшенным механизмом ручной фокусировки для зеркальных фотокамер, имеет нагрудный упор и две нижние рукояти с регулировкой ширины шарнирными переходниками. Направляющие рельсы изготовлены из  жесткого карбона, что существенно снижает вес всей конструкции, сохраняя при этом стандартный диаметр 15 мм. Обвес может быть дополнительно укомплектован компендиумом Benro DVM60 (преобретается отдельно).

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