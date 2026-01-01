AVMATRIX TS3019-RX Tally блок сигнализации беспроводной

Описание

Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной – дополнительная лампа Tally для комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally, который отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX.



Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи. Беспроводная система Tally поддерживает как беспроводное соединение, так и проводное соединение RS-485 для длительной и стабильной передачи сигнала.



Система Tally поддерживает до 16 блоков сигнализации (сигнальных ламп). На блоке сигнализации имеется передний и задний индикатор с возможностью регулировки яркости в 4 уровня. Индикация отображает уровень сигнала и состояние батареи.



В конструкции сигнальной лампы предусмотрено резьбовое отверстие 1/4” под кронштейн для горячего башмака. Лампу можно легко установить в самых разнообразных сценариях применения.



Лампа Tally может питаться от USB Type-C или литий-ионного аккумулятора 18650. Возможность питания от аккумулятора большой емкости позволит работать на открытом воздухе. Аккумулятор также может заряжаться от USB.

Основные характеристики