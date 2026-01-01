AVMATRIX TS3019-RX Tally блок сигнализации беспроводной

Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной – дополнительная лампа Tally для комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally, который отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX.
Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи. Беспроводная система Tally поддерживает как беспроводное соединение, так и проводное соединение RS-485 для длительной и стабильной передачи сигнала.
Система Tally поддерживает до 16 блоков сигнализации (сигнальных ламп). На блоке сигнализации имеется передний и задний индикатор с возможностью регулировки яркости в 4 уровня. Индикация отображает уровень сигнала и состояние батареи.
В конструкции сигнальной лампы предусмотрено резьбовое отверстие 1/4” под кронштейн для горячего башмака. Лампу можно легко установить в самых разнообразных сценариях применения.
Лампа Tally может питаться от USB Type-C или литий-ионного аккумулятора 18650. Возможность питания от аккумулятора большой емкости позволит работать на открытом воздухе. Аккумулятор также может заряжаться от USB.
Основные характеристики
Дополнительный блок сигнализации TALLY
Поддержка беспроводной связи и проводной связи по RS-485
Дальность беспроводного подключения до 200 м (прямая видимость)
Как передний, так и задний индикаторы на блоках сигнализации с 4-уровневой регулируемой яркостью, яркость до 2000cd/㎡
Уровень сигнала и состояние батареи отображаются на индикаторе
Блок сигнализации может питаться от Micro-USB или литий-ионной батареи 18650
Соединение «горячий башмак» 1/4 дюйма для установки блока сигнализации