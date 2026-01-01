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AVMATRIX TS3019-RX Tally блок сигнализации беспроводной
AVMATRIX TS3019-RX Tally блок сигнализации беспроводной
AVMATRIX TS3019-RX Tally блок сигнализации беспроводной
AVMATRIX TS3019-RX Tally блок сигнализации беспроводной
AVMATRIX TS3019-RX Tally блок сигнализации беспроводной

AVMATRIX TS3019-RX Tally блок сигнализации беспроводной

AVMATRIX
Артикул: DAN-9626

AVMATRIX TS3019-RX Tally блок сигнализации беспроводной - дополнительный блок сигнализации для комплектов сигнализации AVMATRIX TS3019. 

Описание

Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной – дополнительная лампа Tally для комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally, который отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. 

Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи. Беспроводная система Tally поддерживает как беспроводное соединение, так и проводное соединение RS-485 для длительной и стабильной передачи сигнала.

Система Tally поддерживает до 16 блоков сигнализации (сигнальных ламп). На блоке сигнализации имеется передний и задний индикатор с возможностью регулировки яркости в 4 уровня. Индикация отображает уровень сигнала и состояние батареи.

В конструкции сигнальной лампы предусмотрено резьбовое отверстие 1/4” под кронштейн для горячего башмака. Лампу можно легко установить в самых разнообразных сценариях применения.

Лампа Tally может питаться от USB Type-C или литий-ионного аккумулятора 18650. Возможность питания от аккумулятора большой емкости позволит работать на открытом воздухе. Аккумулятор также может заряжаться от USB.

Основные характеристики

  • Дополнительный блок сигнализации TALLY

  • Поддержка беспроводной связи и проводной связи по RS-485

  • Дальность беспроводного подключения до 200 м (прямая видимость)

  • Как передний, так и задний индикаторы на блоках сигнализации с 4-уровневой регулируемой яркостью, яркость до 2000cd/㎡

  • Уровень сигнала и состояние батареи отображаются на индикаторе

  • Блок сигнализации может питаться от Micro-USB или литий-ионной батареи 18650

  • Соединение «горячий башмак» 1/4 дюйма для установки блока сигнализации

Комплектация

Комплектация : 

  • Блок сигнализации Tally – 1 шт
  • Антенна – 1 шт
  • Адаптер питания (=5В 1А) – 1 шт
  • USB кабель тип С – 7 шт
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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