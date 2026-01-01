AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI сплиттер конвертер

Артикул: DAN-9629

AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI – профессиональный разветвитель и конвертер, преобразующий сигналы SDI и HDMI. Он способен передавать и распределять входной сигнал на восемь параллельных выходов SDI и HDMI для восьми различных подключенных устройств одновременно. Все функции можно настроить с помощью dip-переключателей. SD2080 используется для эфирных и AV-студийных приложений.