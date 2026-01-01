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AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI сплиттер конвертер
AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI сплиттер конвертер
AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI сплиттер конвертер
AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI сплиттер конвертер
AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI сплиттер конвертер
AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI сплиттер конвертер

AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI сплиттер конвертер

AVMATRIX
Артикул: DAN-9629

AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI – профессиональный разветвитель и конвертер, преобразующий сигналы SDI и HDMI. Он способен передавать и распределять входной сигнал на восемь параллельных выходов SDI и HDMI для восьми различных подключенных устройств одновременно. Все функции можно настроить с помощью dip-переключателей. SD2080 используется для эфирных и AV-студийных приложений.

Описание

  • Вход с автоопределением формата сигнала: 1×HDMI/1×3G-SDI

  • Проходной выход: 4×3G-SDI, 4×HDMI

  • Распределение и конвертирование сигнала: SDI & HDMI

  • Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI

  • Поддержка формата сигнала входа и выхода до 1080p60

  • Простое переключение входного сигнала с помощью DIP - переключателей

  • Питание от порта USB и разъема DC с резьбовой фиксацией

  • Съемный кронштейн для настенного монтажа

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