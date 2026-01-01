AVMATRIX SD2080 2х8 SDI/HDMI сплиттер конвертер

Вход с автоопределением формата сигнала: 1×HDMI/1×3G-SDI
Проходной выход: 4×3G-SDI, 4×HDMI
Распределение и конвертирование сигнала: SDI & HDMI
Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI
Поддержка формата сигнала входа и выхода до 1080p60
Простое переключение входного сигнала с помощью DIP - переключателей
Питание от порта USB и разъема DC с резьбовой фиксацией
Съемный кронштейн для настенного монтажа
Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00