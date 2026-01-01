AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN. 

Описание

Порт LAN поддерживает потоковую передачу IP по протоколу RTMP, что позволяет пользователям транслировать видео в прямом эфире на такие платформы, как YouTube, Skype, Twitch и др. через порт LAN в превосходном качестве с упрощенными настройками.



Благодаря встроенному выходу USB Type-C пользователи могут подключать микшер к компьютеру через USB capture output и использовать программное обеспечение, такое как OBS, PotPlayer или VMix, для прямой трансляции на Youtube, Twitter и других платформах.



Микшер оснащен встроенным устройством записи на USB или SD-карту для PGM-видео, которое может быть записано на USB-диск или SD-карту. Нет необходимости во внешнем рекордере. Пользователи могут осуществлять потоковую передачу и запись одновременно. Разрешение записи - до 1080p60, битрейт кодирования - до 32 Мбит/с. Формат кодирования поддерживает H.264 / H.265, формат файла - MP4 / TS.



Устройством легко управлять через IP-адрес, без установки дополнительного программного обеспечения. Информацию о состоянии устройства, настройках кодирования, параметрах потока, записи и системных настройках можно легко просматривать и изменять прямо на Web-странице.



Видеомикшер оснащен различными интерфейсами. Благодаря входам HDMI / DP, выходам PGM, выходу мультиэкрана, аудиовходам, интерфейсам потоковой передачи и портам записи в небольшом корпусе этот микшер позволяет создавать впечатляющие программы.



Микшер выполняет эффекты перехода MIX/FADE/WIPE. Существует 3 скорости перехода для автоматического перехода. Пользователь также может использовать CUT для достижения мгновенного переключения.



Поддержка 3-канального микширования звука с настройками громкости для каждого канала. Также с отключением звука (MUTE) в экстренных ситуациях.



Микшер поддерживает эффект PIP («картинка в картинке»), который может накладывать дополнительный экран на выходе PGM. Положение и размер окна настраивается через меню.

Эффект FTB используется в экстренных случаях, выполняет затемнение в черное. Эффект STILL для получения стоп-кадра изображения на выходе PGM.



Реализует простое немедленное переключение (CUT) или автоматический переход (AUTO) между сигналами Program и Preview. Имеет три уровня скорости перехода на выбор.



4-канальный видеомикшер может широко использоваться на различных выездных мероприятиях, таких как спортивные трансляции, в виртуальных студиях, в сфере образования, во время церковных служб, в интернет вещании, на концертах и в многих других ситуациях.



Характеристики: