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AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN
AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN
AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN
AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN
AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN
AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN
AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN

AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN

AVMATRIX
Артикул: MTG-0525

AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN. 

4-х канальный видеомикшер-стример с HDMI входами и выходами в компактном металлическом корпусе, USB выход для потокового вещания, порт локальной сети для потоковой передачи RTMP и обновления, масштабирование, многооконность, «картинка в картинке», эффекты перехода, аудиомикшер. 

Описание

Порт LAN поддерживает потоковую передачу IP по протоколу RTMP, что позволяет пользователям транслировать видео в прямом эфире на такие платформы, как YouTube, Skype, Twitch и др. через порт LAN в превосходном качестве с упрощенными настройками.

Благодаря встроенному выходу USB Type-C пользователи могут подключать микшер к компьютеру через USB capture output и использовать программное обеспечение, такое как OBS, PotPlayer или VMix, для прямой трансляции на Youtube, Twitter и других платформах.

Микшер оснащен встроенным устройством записи на USB или SD-карту для PGM-видео, которое может быть записано на USB-диск или SD-карту. Нет необходимости во внешнем рекордере. Пользователи могут осуществлять потоковую передачу и запись одновременно. Разрешение записи - до 1080p60, битрейт кодирования - до 32 Мбит/с. Формат кодирования поддерживает H.264 / H.265, формат файла - MP4 / TS.

Устройством легко управлять через IP-адрес, без установки дополнительного программного обеспечения. Информацию о состоянии устройства, настройках кодирования, параметрах потока, записи и системных настройках можно легко просматривать и изменять прямо на Web-странице.

Видеомикшер оснащен различными интерфейсами. Благодаря входам HDMI / DP, выходам PGM, выходу мультиэкрана, аудиовходам, интерфейсам потоковой передачи и портам записи в небольшом корпусе этот микшер позволяет создавать впечатляющие программы.

Микшер выполняет эффекты перехода MIX/FADE/WIPE. Существует 3 скорости перехода для автоматического перехода. Пользователь также может использовать CUT для достижения мгновенного переключения.

Поддержка 3-канального микширования звука с настройками громкости для каждого канала. Также с отключением звука (MUTE) в экстренных ситуациях.

Микшер поддерживает эффект PIP («картинка в картинке»), который может накладывать дополнительный экран на выходе PGM. Положение и размер окна настраивается через меню.

Эффект FTB используется в экстренных случаях, выполняет затемнение в черное. Эффект STILL для получения стоп-кадра изображения на выходе PGM.

Реализует простое немедленное переключение (CUT) или автоматический переход (AUTO) между сигналами Program и Preview. Имеет три уровня скорости перехода на выбор.

4-канальный видеомикшер может широко использоваться на различных выездных мероприятиях, таких как спортивные трансляции, в виртуальных студиях, в сфере образования, во время церковных служб, в интернет вещании, на концертах и в многих других ситуациях.

Характеристики: 

  • Входы 1-3: HDMI, вход 4: HDMI/DP

  • Выходы: HDMI PGM×2, HDMI мультиэкран×1, USB type-C×1, LAN×1

  • Порт локальной сети для потоковой передачи RTMP и обновления

  • USB-диск / SD-карта для записи PGM

  • USB Type-C для захвата видео (UVC)

  • Функция PIP, регулируемый размер и положение окна

  • Аудиомикшер: микрофонный вход 3,5 мм / RCA / HDMI

  • Переходы AUTO/CUT и эффекты MIX/FADE/WIPE

  • Интерфейс GPIO для сигнализации в реальном времени

  • FTB для экстренных ситуаций

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