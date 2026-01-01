AVMATRIX HVS0401E видеомикшер-стример компактный 4CH HDMI/DP USB/LAN. 

Порт LAN поддерживает потоковую передачу IP по протоколу RTMP, что позволяет пользователям транслировать видео в прямом эфире на такие платформы, как YouTube, Skype, Twitch и др. через порт LAN в превосходном качестве с упрощенными настройками.
Благодаря встроенному выходу USB Type-C пользователи могут подключать микшер к компьютеру через USB capture output и использовать программное обеспечение, такое как OBS, PotPlayer или VMix, для прямой трансляции на Youtube, Twitter и других платформах.
Микшер оснащен встроенным устройством записи на USB или SD-карту для PGM-видео, которое может быть записано на USB-диск или SD-карту. Нет необходимости во внешнем рекордере. Пользователи могут осуществлять потоковую передачу и запись одновременно. Разрешение записи - до 1080p60, битрейт кодирования - до 32 Мбит/с. Формат кодирования поддерживает H.264 / H.265, формат файла - MP4 / TS.
Устройством легко управлять через IP-адрес, без установки дополнительного программного обеспечения. Информацию о состоянии устройства, настройках кодирования, параметрах потока, записи и системных настройках можно легко просматривать и изменять прямо на Web-странице.
Видеомикшер оснащен различными интерфейсами. Благодаря входам HDMI / DP, выходам PGM, выходу мультиэкрана, аудиовходам, интерфейсам потоковой передачи и портам записи в небольшом корпусе этот микшер позволяет создавать впечатляющие программы.
Микшер выполняет эффекты перехода MIX/FADE/WIPE. Существует 3 скорости перехода для автоматического перехода. Пользователь также может использовать CUT для достижения мгновенного переключения.
Поддержка 3-канального микширования звука с настройками громкости для каждого канала. Также с отключением звука (MUTE) в экстренных ситуациях.
Микшер поддерживает эффект PIP («картинка в картинке»), который может накладывать дополнительный экран на выходе PGM. Положение и размер окна настраивается через меню.
Эффект FTB используется в экстренных случаях, выполняет затемнение в черное. Эффект STILL для получения стоп-кадра изображения на выходе PGM.
Реализует простое немедленное переключение (CUT) или автоматический переход (AUTO) между сигналами Program и Preview. Имеет три уровня скорости перехода на выбор.
4-канальный видеомикшер может широко использоваться на различных выездных мероприятиях, таких как спортивные трансляции, в виртуальных студиях, в сфере образования, во время церковных служб, в интернет вещании, на концертах и в многих других ситуациях.
Характеристики:
Входы 1-3: HDMI, вход 4: HDMI/DP
Выходы: HDMI PGM×2, HDMI мультиэкран×1, USB type-C×1, LAN×1
Порт локальной сети для потоковой передачи RTMP и обновления
USB-диск / SD-карта для записи PGM
USB Type-C для захвата видео (UVC)
Функция PIP, регулируемый размер и положение окна
Аудиомикшер: микрофонный вход 3,5 мм / RCA / HDMI
Переходы AUTO/CUT и эффекты MIX/FADE/WIPE
Интерфейс GPIO для сигнализации в реальном времени
FTB для экстренных ситуаций