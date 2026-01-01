Proaim Gold Pan Tilt Head панорамная голова

Усовершенствованная модель панорамной головы Proaim Gold Pan Tilt Head изготовлена из высокопрочного металла. Вес составляет всего 4,2 кг. Приводы головки выполнены из меди. Скорость движения регулируется при помощи положений Speed и Dead Spot. Положение Dead Spot означает полную остановку движения.
Панорамная головка поставляется в кейсе для транспортировки вместе с кабелем. Необходимо подключить кабель к головке (трехштыревой штекер) и источник постоянного тока 12V к пульту (четырехштыревой кабель с разъемом XLR). В комплекте есть пульт ДУ с кабелем длиной 6,9 м и АС-адаптером. Пульт можно держать в руках или установить на ровную горизонтальную поверхность, а также прикрепить к крану. При съемках вне помещения устройство можно подключить к автомобильному аккумулятору.
В комплект входят четыре универсальных адаптера для использования в других странах. Адаптер оборудован защитой от детей, замком безопасности, индикатором уровня зарядки.
Блок питания – необходимое устройство для тех, кто хочет продлить время съемки и работать непрерывно на протяжении более длительного времени. Блок питания Proaim – это профессиональное портативное устройство, одно из наиболее мощных на рынке видео товаров на сегодняшний день.
Характеристики работы индикаторов на блоке питания:
- уровень полной зарядки обозначается зеленым индикатором
- уровень минимальной зарядки обозначается красным индикатором
- при сбоях в работе блока питания загорается желтый индикатор
Все устройства поставляются в кейсе для транспортировки, который обеспечивает сохранность оборудования во время переездов.
Технические характеристики:
- максимально возможная веса камеры, кг – 7
- угол вращения, град. – 360
- скорость варьируется от 6 градусов в секунду (минимальная) до 51 градуса в секунду (максимальная)
- минимальная высота головки, см – 45
- максимальная высота головки, см – 66
- высококачественная механизированная сборка
- питание – АС-адаптер 100–240 V, на выходе – DC 12V–2А
- головка оснащена двумя моторами, которые ее вращают
- на минимальной скорости время полного оборота головки на 360 градусов составляет 2 минуты, а на максимальной 7 секунд
- на минимальной скорости панорамная головка способна двигаться без остановки
- высота установки площадки для камеры регулируется