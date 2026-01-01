images
Proaim 32ft Wave-5P Jib Crane, W5-STD Stand, D-37 Dolly (Base Package) кран в комплекте

Proaim 32ft Wave-5P Jib Crane, W5-STD Stand, D-37 Dolly (Base Package) кран в комплекте

Proaim
Артикул: OLE-0239

Proaim 32ft Wave-5P Jib Crane, W5-STD Stand, D-37 Dolly (Base Package) – комплект состоит из крана Wave-5 со стрелой длиной 9,6 м, штатива W5-STD и тележки D-37. 

Описание

Стрела операторского крана состоит из 8 секций, длина каждой составляет 1,2 м. Минимальная длина стрелы составляет 1,2 м, максимальная – 9,6 м. Секции выдвигаются каждая из предыдущей, нахлест между секциями составляет 0,3 м. Неиспользованные секции могут функционировать в качестве противовеса. Вся конструкция отличается своей прочностью и надежностью.  

Технические характеристики крана Wave-5:

  • материал стрелы крана – высокопрочный алюминий 
  • толщина стенки секции, мм – 5
  • покрытие – порошковое, черного цвета

В комплекте поставляется кронштейн для монтажа LCD-монитора. Он с легкостью позволяет установить монитор на операторский кран.  

Технические характеристики штатива W5-STD:

  • вес, кг – 11,5 кг 
  • высота штатива, м – 1,06
  • материал – сталь 
  • диаметр ножки штатива, мм – 40 

Модель тележки D-37 – одна из самых легких и портативных среди современных аналогов, представленных на рынке видеотоваров. Отличается своей компактностью и небольшим весом и отлично подходит для установки на нее даже самого тяжелого оборудования. Совместима с широким рядом моделей штативов. Колеса с резиновым покрытием оснащены надежной системой блокировки, что делает ее устойчивой на любой поверхности. Складывается, занимает совсем немного места в собранном виде, что очень удобно при транспортировке оборудования. Колеса вращаются на 360 градусов и фиксируются под нужным углом. 

Комплектация

  • Операторский кран Wave-5 со стрелой длиной 9,6 м – 1 шт.
  • Штатив W5-STD – 1 шт.
  • Тележка D-37 – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сергей Максимишин: &quot;Фотограф должен быть рассказчиком&quot;
Сергей Максимишин: "Фотограф должен быть рассказчиком"
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Видеоурок «5 способов улучшить качество аудио в видеороликах»
Видеоурок «5 способов улучшить качество аудио в видеороликах»
Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.