Proaim 32ft Wave-5P Jib Crane, W5-STD Stand, D-37 Dolly (Base Package) кран в комплекте

Описание

Стрела операторского крана состоит из 8 секций, длина каждой составляет 1,2 м. Минимальная длина стрелы составляет 1,2 м, максимальная – 9,6 м. Секции выдвигаются каждая из предыдущей, нахлест между секциями составляет 0,3 м. Неиспользованные секции могут функционировать в качестве противовеса. Вся конструкция отличается своей прочностью и надежностью.

Технические характеристики крана Wave-5:

материал стрелы крана – высокопрочный алюминий

толщина стенки секции, мм – 5

покрытие – порошковое, черного цвета

В комплекте поставляется кронштейн для монтажа LCD-монитора. Он с легкостью позволяет установить монитор на операторский кран.

Технические характеристики штатива W5-STD:

вес, кг – 11,5 кг

высота штатива, м – 1,06

материал – сталь

диаметр ножки штатива, мм – 40

Модель тележки D-37 – одна из самых легких и портативных среди современных аналогов, представленных на рынке видеотоваров. Отличается своей компактностью и небольшим весом и отлично подходит для установки на нее даже самого тяжелого оборудования. Совместима с широким рядом моделей штативов. Колеса с резиновым покрытием оснащены надежной системой блокировки, что делает ее устойчивой на любой поверхности. Складывается, занимает совсем немного места в собранном виде, что очень удобно при транспортировке оборудования. Колеса вращаются на 360 градусов и фиксируются под нужным углом.