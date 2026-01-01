Proaim 32ft Wave-5P Jib Crane, W5-STD Stand, D-37 Dolly (Base Package) кран в комплекте

Стрела операторского крана состоит из 8 секций, длина каждой составляет 1,2 м. Минимальная длина стрелы составляет 1,2 м, максимальная – 9,6 м. Секции выдвигаются каждая из предыдущей, нахлест между секциями составляет 0,3 м. Неиспользованные секции могут функционировать в качестве противовеса. Вся конструкция отличается своей прочностью и надежностью.
Технические характеристики крана Wave-5:
- материал стрелы крана – высокопрочный алюминий
- толщина стенки секции, мм – 5
- покрытие – порошковое, черного цвета
В комплекте поставляется кронштейн для монтажа LCD-монитора. Он с легкостью позволяет установить монитор на операторский кран.
Технические характеристики штатива W5-STD:
- вес, кг – 11,5 кг
- высота штатива, м – 1,06
- материал – сталь
- диаметр ножки штатива, мм – 40
Модель тележки D-37 – одна из самых легких и портативных среди современных аналогов, представленных на рынке видеотоваров. Отличается своей компактностью и небольшим весом и отлично подходит для установки на нее даже самого тяжелого оборудования. Совместима с широким рядом моделей штативов. Колеса с резиновым покрытием оснащены надежной системой блокировки, что делает ее устойчивой на любой поверхности. Складывается, занимает совсем немного места в собранном виде, что очень удобно при транспортировке оборудования. Колеса вращаются на 360 градусов и фиксируются под нужным углом.