Proaim 22ft Fly Jib Crane кран 100 mm Tripod Stand

Операторский кран Proaim 22ft Fly Jib Crane подойдет для ведения съемок в помещении и на открытом воздухе. Имеет простую, интуитивно понятную систему сборки. Изготовлен из прочного сплава анодированного алюминия. Для установки панорамной головки предусмотрено прочное и надежное крепление.
Технические характеристики операторского крана:
- материал – высокопрочный алюминий
- максимально допустимая нагрузка, кг – 15
- длина стрелы крана, м – 6,7
Операторский кран дополнительно оборудован штативом LW-100 с головкой 100 мм. Он помогает зафиксировать кран в одном положении.
Технические характеристики штатива Proaim:
- максимальная высота, см – 107
- минимальная высота, см – 61
- материал ножек – алюминий
- вес, кг – 8
- максимально допустимая нагрузка, кг – 200
Нижняя растяжка помогает обеспечить дополнительную устойчивость штативу. Изготовлена из современных прочных и легких материалов.
Технические характеристики нижней растяжки:
- максимальная длина, см – 60,96
- минимальная длина, см – 36,83
- высота в собранном виде, см – 37
- вес, кг – 1,6
- высота, см – 2,54
- телескопическая конструкция оборудована фиксатором для установки нужной длины