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Proaim 22ft Fly Jib Crane кран 100 mm Tripod Stand

Proaim 22ft Fly Jib Crane кран 100 mm Tripod Stand

Proaim
Артикул: OLE-1390

Proaim 22ft Fly Jib Crane кран 100 mm Tripod Stand – профессиональный операторский кран, предназначенный для ведения фото- и видеосъемки. Помогает приблизить камеру к объекту, получая четкие кадры без дрожания. Можно установить камеру весом до 15 кг под любым нужным углом. Совместим с любыми стандартными противовесами.

Описание

Операторский кран Proaim 22ft Fly Jib Crane подойдет для ведения съемок в помещении и на открытом воздухе. Имеет простую, интуитивно понятную систему сборки. Изготовлен из прочного сплава анодированного алюминия. Для установки панорамной головки предусмотрено прочное и надежное крепление.

Технические характеристики операторского крана:

  • материал – высокопрочный алюминий 
  • максимально допустимая нагрузка, кг – 15
  • длина стрелы крана, м – 6,7

Операторский кран дополнительно оборудован штативом LW-100 с головкой 100 мм. Он помогает зафиксировать кран в одном положении.

Технические характеристики штатива Proaim:

  • максимальная высота, см – 107
  • минимальная высота, см – 61
  • материал ножек – алюминий
  • вес, кг – 8
  • максимально допустимая нагрузка, кг – 200

Нижняя растяжка помогает обеспечить дополнительную устойчивость штативу. Изготовлена из современных прочных и легких материалов.

Технические характеристики нижней растяжки:

  • максимальная длина, см – 60,96
  • минимальная длина, см – 36,83
  • высота в собранном виде, см – 37
  • вес, кг – 1,6
  • высота, см – 2,54
  • телескопическая конструкция оборудована фиксатором для установки нужной длины

Комплектация

  • Операторский кран Proaim Fly 22ft – 1 шт.
  • Штатив LW-100 – 1 шт.

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