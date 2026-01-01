Proaim 22ft Fly Jib Crane кран 100 mm Tripod Stand

Описание

Операторский кран Proaim 22ft Fly Jib Crane подойдет для ведения съемок в помещении и на открытом воздухе. Имеет простую, интуитивно понятную систему сборки. Изготовлен из прочного сплава анодированного алюминия. Для установки панорамной головки предусмотрено прочное и надежное крепление.

Технические характеристики операторского крана:

материал – высокопрочный алюминий

максимально допустимая нагрузка, кг – 15

длина стрелы крана, м – 6,7

Операторский кран дополнительно оборудован штативом LW-100 с головкой 100 мм. Он помогает зафиксировать кран в одном положении.

Технические характеристики штатива Proaim:

максимальная высота, см – 107

минимальная высота, см – 61

материал ножек – алюминий

вес, кг – 8

максимально допустимая нагрузка, кг – 200

Нижняя растяжка помогает обеспечить дополнительную устойчивость штативу. Изготовлена из современных прочных и легких материалов.

Технические характеристики нижней растяжки: