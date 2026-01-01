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Movie Yeah My Crank операторский видеокран

Movie Yeah My Crank операторский видеокран

Movie Yeah
Артикул: NVF-1290

Movie Yeah My Crank – операторский кран разработан для любителей и профессионалов, использующих в первую очередь DSLR-камеры весом до 2,6 кг.

С помощью крана видеографы могут снимать горизонтальную и вертикальную панорамы.

Описание

Возможна съемка одновременно горизонтальной и вертикальной панорам, используя механизм штативной головы, причем в случае с вертикальной панорамой, панорамирование осуществляется за счет передачи направления штативной головой через катушки и трос на камеру.

Характеристики:

  • материал – алюминий/структурированная сталь/нержавеющая сталь
  • общая длина – 3,75 м
  • длина рабочей стрелы – 2,5 м
  • размер профильной трубы – 4х4 см
  • катушки имеют встроенные запрессованные подшипники
  • точность изготовления основных узлов – 0,01 мм
  • максимальная полезная нагрузка – 2,6 кг
  • габариты в разобранном виде (ВхШхД), см – 15х30х130
  • вес операторского крана, кг – 8
  • при транспортировке упаковывается в чехол и картонную коробку
  • для противовеса используется специальный чехол, который имеет два отсека для наполнителя (песок, либо другие сыпучие материалы)
  • размер упакованного для транспортировки крана (картонной коробки), мм – 1430х280х140

Комплектация

   

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