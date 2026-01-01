Movie Yeah My Crank операторский видеокран

Возможна съемка одновременно горизонтальной и вертикальной панорам, используя механизм штативной головы, причем в случае с вертикальной панорамой, панорамирование осуществляется за счет передачи направления штативной головой через катушки и трос на камеру.
Характеристики:
- материал – алюминий/структурированная сталь/нержавеющая сталь
- общая длина – 3,75 м
- длина рабочей стрелы – 2,5 м
- размер профильной трубы – 4х4 см
- катушки имеют встроенные запрессованные подшипники
- точность изготовления основных узлов – 0,01 мм
- максимальная полезная нагрузка – 2,6 кг
- габариты в разобранном виде (ВхШхД), см – 15х30х130
- вес операторского крана, кг – 8
- при транспортировке упаковывается в чехол и картонную коробку
- для противовеса используется специальный чехол, который имеет два отсека для наполнителя (песок, либо другие сыпучие материалы)
- размер упакованного для транспортировки крана (картонной коробки), мм – 1430х280х140