Syrp SYKIT-0021H Magic Carpet PRO слайдер c двумя рельсами 60 и 90 см алюминиевый. 

Описание

Треки (рельсы) для слайдера стыкуются отрезками по 60 или 90 см на любую необходимую длину. Такое решение обеспечивает компактность и удобство при транспортировке. Стыковка происходит без швов и не требует использования специальных инструментов.

Отдельно стоит отметить уникальный механизм для быстрой смены площадки. Она извлекается и устанавливается обратно за пару секунд. Так же быстро собираются и разбираются составные секции трека. Это позволяет значительно снизить временные потери на подготовку к съемке.

Слайдер Magic Carpet PRO совместим с моторизированными головками Genie для съемки обычного видео и тайм-лапсов с протяжкой. Для вертикальной протяжки к каретке можно прицепить противовес.

Характеристики: