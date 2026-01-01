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Syrp SYKIT-0021H Magic Carpet PRO слайдер c двумя рельсами 60 и 90 см алюминиевый

Syrp SYKIT-0021H Magic Carpet PRO слайдер c двумя рельсами 60 и 90 см алюминиевый

Syrp
Артикул: DAN-9189

Syrp SYKIT-0021H Magic Carpet PRO слайдер c двумя рельсами 60 и 90 см алюминиевый. 

Усиленные алюминиевые треки выдерживают нагрузку до 32 кг, что позволяет использовать практически любую из существующих камер. Специальный маховик Flywheel, расположенный в нижней части каретки, обеспечивает идеальную плавность движения даже с самыми тяжелыми камерами (особенно актуально для съемки с вертикальным уклоном). Треки (рельсы) для слайдера стыкуются отрезками по 60 или 90 см на любую необходимую длину. Стыковка происходит без швов и не требует использования инструментов. Слайдер совместим с моторизированными головками Genie для съемки обычного видео и тайм-лапсов с протяжкой.

Описание

Треки (рельсы) для слайдера стыкуются отрезками по 60 или 90 см на любую необходимую длину. Такое решение обеспечивает компактность и удобство при транспортировке. Стыковка происходит без швов и не требует использования специальных инструментов.

Отдельно стоит отметить уникальный механизм для быстрой смены площадки. Она извлекается и устанавливается обратно за пару секунд. Так же быстро собираются и разбираются составные секции трека. Это позволяет значительно снизить временные потери на подготовку к съемке.

Слайдер Magic Carpet PRO совместим с моторизированными головками Genie для съемки обычного видео и тайм-лапсов с протяжкой. Для вертикальной протяжки к каретке можно прицепить противовес.

Характеристики: 

  • Максимальная нагрузка: 32 кг
  • Максимальная нагрузка при использовании составных треков: 23 кг
  • Максимальная нагрузка для вертикальной съемки: 11 кг
  • Общий вес: 5.7 кг (нетто)

Комплектация

  • каретка + боковые ограничители с ножками
  • трек (рельсы) 60 см
  • трек (рельсы) 90 см
  • сумка короткая
  • сумка средняя
  • винт 1/4"-20
  • винт 3/8"-16
  • съемная площадка 90 мм
  • крепеж для стыковки треков, 4 шт.

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