Proaim Swift Dolly, 36ft Flexi Track, 75 mm Tripod Stand комплект для видеосъемки

Артикул: OLE-0251

Комплект для видеосъемки Proaim Swift Dolly, 36ft Flexi Track, 75 mm Tripod Stand состоит из изогнутых рельс общей длиной 11 м, тележки и штативной головы. Тележка совместима со всеми DV- и HDV-камерами, штативами и плечевыми упорами. Комплект позволяет получать при съемке плавное движение в кадре.