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Proaim Swift Dolly, 36ft Flexi Track, 75 mm Tripod Stand комплект для видеосъемки

Proaim Swift Dolly, 36ft Flexi Track, 75 mm Tripod Stand комплект для видеосъемки

Proaim
Артикул: OLE-0251

Комплект для видеосъемки Proaim Swift Dolly, 36ft Flexi Track, 75 mm Tripod Stand состоит из изогнутых рельс общей длиной 11 м, тележки и штативной головы. Тележка совместима со всеми DV- и HDV-камерами, штативами и плечевыми упорами. Комплект позволяет получать при съемке плавное движение в кадре.

Описание

Штативная головка Proaim Fluid Head на сегодняшний день, пожалуй, единственная на рынке видеотоваров, которая позволяет вращать камеру в трех плоскостях. Подходит для небольших камер.

Технические характеристики:

  • крепление камеры – стандартный винт 1/4"
  • крепление к штативу – стандартные винты 1/4" и 3/8"
  • высота, мм – 105
  • вес, г –  620
  • максимально возможная нагрузка, кг – 3

Размеры:

  • диаметр прямоугольного стержня, см – 3,8/2,54 (1 шт.)
  • диаметр квадратного стержня, см – 81,3 (2 шт.)
  • диаметр квадратного стержня, см – 68,6 (1 шт.)
  • диаметр центрального стержня, см – 35,5

Изогнутый рельсовый путь длиной 11 м:

  • общая длина, м – 11
  • диаметр рельс, см – 2,54
  • цвет – черный
  • материал –  неопрен
  • вес, кг – 14,6

Комплектация

  • Изогнутый рельсовый путь 11 м – 1 шт.
  • Набор колес – 3 шт.
  • Стержни для тележки – 4 шт.
  • Штатив – 1 шт.
  • Штативная головка – 1 шт.
  • Нижняя растяжка – 1 шт.

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