Proaim Swift Dolly, 36ft Flexi Track, 75 mm Tripod Stand комплект для видеосъемки

Штативная головка Proaim Fluid Head на сегодняшний день, пожалуй, единственная на рынке видеотоваров, которая позволяет вращать камеру в трех плоскостях. Подходит для небольших камер.
Технические характеристики:
- крепление камеры – стандартный винт 1/4"
- крепление к штативу – стандартные винты 1/4" и 3/8"
- высота, мм – 105
- вес, г – 620
- максимально возможная нагрузка, кг – 3
Размеры:
- диаметр прямоугольного стержня, см – 3,8/2,54 (1 шт.)
- диаметр квадратного стержня, см – 81,3 (2 шт.)
- диаметр квадратного стержня, см – 68,6 (1 шт.)
- диаметр центрального стержня, см – 35,5
Изогнутый рельсовый путь длиной 11 м:
- общая длина, м – 11
- диаметр рельс, см – 2,54
- цвет – черный
- материал – неопрен
- вес, кг – 14,6