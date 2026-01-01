Proaim RS-1 рельс

Технические характеристики:
- материал стержней – нержавеющая сталь
- диаметр, мм – 15
- расстояние между рельсами, мм – 60
- длина рельс, см – 450
- вес, г – 1,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рельс Proaim RS-1 подходит для установки фоллоу фокуса и поддержки удлиненных объективов. Главная функция рельсовой опоры – распределить вес передней части камеры и снять нагрузку с объектива. Быстросъемная площадка в комплекте.
Технические характеристики:
Полезные ссылки:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter