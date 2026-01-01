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Proaim RS-1 рельс

Proaim RS-1 рельс

Proaim
Артикул: OLE-0265

Рельс Proaim RS-1 подходит для установки фоллоу фокуса и поддержки удлиненных объективов. Главная функция рельсовой опоры – распределить вес передней части камеры и снять нагрузку с объектива. Быстросъемная площадка в комплекте.

Описание

Технические характеристики:

  • материал стержней – нержавеющая сталь
  • диаметр, мм – 15
  • расстояние между рельсами, мм – 60
  • длина рельс, см – 450
  • вес, г – 1,5

Комплектация

  • Стержни 15 мм из нержавеющей стали – 1 шт.
  • Замок для быстрого присоединения/отсоединения – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка – 1 шт.

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